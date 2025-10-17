fechar
A Fazenda 17: Fernando Sampaio é o quarto eliminado do reality com 15,63% dos votos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/10/2025 às 19:06
A passagem do ator Fernando Sampaio por A Fazenda 17 chegou ao fim na noite da última quinta-feira (16). O peão foi o quarto eliminado da temporada, deixando o confinamento com uma rejeição recorde até o momento, recebendo apenas 15,63% dos votos do público para permanecer na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Fernando Sampaio disputou a preferência do público com Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa, que foram salvas pela votação e retornaram à sede do programa.

O retorno de Rayane e Yoná para a sede, logo depois da eliminação, foi com grande euforia por boa parte dos participantes, mesmo em grupos completamente opostos.

A saída de Fernando Sampaio foi celebrada pelos seus principais rivais, como Gaby Spanic, Maria e Nizam. “Cabine de Descompressão”, com Lucas Selfie, Fernando defendeu sua postura, alegando que apenas reagiu às provocações.

