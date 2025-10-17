A Fazenda 17: Fernando Sampaio é o quarto eliminado do reality com 15,63% dos votos
Clique aqui e escute a matéria
A passagem do ator Fernando Sampaio por A Fazenda 17 chegou ao fim na noite da última quinta-feira (16). O peão foi o quarto eliminado da temporada, deixando o confinamento com uma rejeição recorde até o momento, recebendo apenas 15,63% dos votos do público para permanecer na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
Fernando Sampaio disputou a preferência do público com Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa, que foram salvas pela votação e retornaram à sede do programa.
O retorno de Rayane e Yoná para a sede, logo depois da eliminação, foi com grande euforia por boa parte dos participantes, mesmo em grupos completamente opostos.
A saída de Fernando Sampaio foi celebrada pelos seus principais rivais, como Gaby Spanic, Maria e Nizam. “Cabine de Descompressão”, com Lucas Selfie, Fernando defendeu sua postura, alegando que apenas reagiu às provocações.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br