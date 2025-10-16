Taís Araújo dá um tempo em novelas após ser esquecida em Vale Tudo
Apesar de ter contrato com a Globo até o final de 2027, é muito provável que tão cedo Taís Araújo não apareça em próximos projetos da emissora. A atriz termina Vale Tudo completamente “apagada” na trama.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a atriz tem consciência de que a sua personagem Raquel perdeu completamente a força na trama, por isso a suposta chateação com o trabalho e também com a Globo, que não fez nada para mudar os rumos da história.
A atriz caiu em desgraça com a autora do remake de Vale Tudo, Manuela Dias, após confessar que não gostou do fato de Raquel voltar a ser pobre após perder o restaurante. Em entrevista à Quem, Taís não escondeu a sua perplexidade com os rumos da cozinheira. Porém, a estrela global não perdeu força no mercado publicitário. Ela fechou bastante contratos durante o desenrolar da trama.
Recentemente, o site TV Pop revelou que a atriz chegou a receber uma proposta para atuar na nova novela das seis, A Nobreza do Amor, mas teria alegado que vai se dedicar à sua família.
