Flávio Ricco: E aí, quem matou Odete Roitman? Novela das nove entra nos instantes finais na Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Quem matou Odete Roitman?" é a questão, e até com direito à bolsas de apostas ou quadro semelhante ao das pesquisas eleitorais no "Fantástico"

Clique aqui e escute a matéria

“Vale Tudo” é o assunto e nem tem como fugir dele, porque assim como foi na primeira versão, todas as atenções estão, direta ou indiretamente, voltadas para esses últimos capítulos da novela.

“Quem matou Odete Roitman?” é a questão, e até com direito à bolsas de apostas ou quadro semelhante ao das pesquisas eleitorais no “Fantástico”.

Se aqui sempre se criticou a intensidade de remakes, na altura que a partir de um determinado momento vieram a acontecer, também devemos reconhecer que “Vale Tudo” foi uma escolha das mais acertadas.

Muito também porque o trabalho da Manuela Dias, mesmo diante de exigências naturais, como tempo e espaço, manteve obediência e fidelidade ao original de Gilberto Braga.

A audiência bem regular e toda repercussão ao longo de sua exibição atenderam com sobras ao que dela se esperava.

Um sucesso que a Globo precisava demais, porque pode servir como ponto de partida ou o início de uma recuperação definitiva da sua dramaturgia, na parte que toca o horário das 9 da noite.

Ainda mais se levarmos em consideração que, depois dela, teremos trabalhos do Aguinaldo Silva e Walcyr Carrasco. Um na sequência do outro, como seus devidos selos de segurança e qualidade.

É aí, você: quem matou Odete Roitman?

TV Tudo

Que mexida!

Nos interiores do “MasterChef”, o comentário é que a chef Renata Vanzetto tentou ser uma das juradas do programa no passado, fez os testes, mas não foi escolhida.

Por isso a mágoa e daí o que disse no Upfront da Globo. Tudo bem, mas, por favor, sem carregar na tinta.

Renata Vanzetto - Daniela Taviansky – Globo

Lado dela

A coluna procurou a Renata, mas não teve seu retorno. No entanto, ela, nas redes sociais, fez questão de postar um esclarecimento e, ao mesmo tempo, se desculpar pelo ocorrido.

E mostrou reconhecimento ao “MasterChef”, “que popularizou no nosso país esse amor pela cozinha”.

Cabe esclarecer

Em certos acontecimentos, recomenda o bom juízo manter a calma e nunca se jogar de lado nenhum.

Porém, tanto no caso do Bonner, do Sterblitch e da Renata, eles leram o que estava no TP. Podiam ter evitado? Até acredito que sim, mas... E aqui, promessa, não se fala mais disso. Já deu.

Nova fase

Para o novo momento do “Melhor da Noite”, a ideia, na Band, é que volte com todas as edições Ao Vivo.

Na semana que vem, dia 22, já terá Pâmela Lucciola e Felipeh Campos, mais Thaíde, Juliano Dip, Bárbara Guimarães e Bárbara Damasceno, só que não todos os dias ao vivo, porque o estúdio precisará ser liberado para o SFT (luta de MMA).

Pingos nos is

Ontem, oficialmente, a produtora Seriella informou que a série “As Sete Marias”, em 4 episódios, terá Allana Lopes como protagonista.

E que ela repetirá a personagem em “Ben-Hur”. Allana superou mais de 20 atrizes nos testes para este papel.

Mais definições

“Ben-Hur”, dirigida por Leonardo Miranda, terá um total de 50 capítulos. Já, “Amor em Ruinas”, do Avancini, 35 episódios.

Também para a temporada 2026, foram contratadas Janice D’Avila, responsável pela fotografia de “Pssica”, da Netflix, e Rô Gonçalves, figurinista com mais de duas décadas de experiência.

Decolagem do Baixinho

A Romário TV está começando a produzir especiais sobre a Copa do Mundo.

Neste próximo final de semana, a sua equipe embarca para os Estados Unidos, com a primeira aterrissagem em Pasadena. O baixinho voltará ao Rose Bowl, palco da final de 94.

Em alta

O “Auto Esporte”, apresentado pela TV Globo nas manhãs de domingo, atingiu mais de 60 milhões de pessoas em 2025. Neste ano, o programa também registra a maior taxa de fidelidade desde que estreou, em 2002, com 71%. Tanto no Painel Nacional de Televisão quanto em São Paulo e no Rio de Janeiro, constata-se um crescimento na média de share no comparativo com os quatro últimos anos.

Cris Amaral, apresentadora do Auto Esporte - Reprodução

Todas as homenagens

Na semana que vem se completam 50 anos da morte de Vladimir Herzog.

A TV Cultura, que foi seu último trabalho como diretor de jornalismo, prepara uma programação especial totalmente dedicada a ele.

Roda Viva

Na segunda-feira, inclusive, o filho de Vlado, Ivo Herzog, presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog, estará no centro do “Roda Viva”, ao vivo.

Já para a outra sexta, 24, está confirmado o lançamento do documentário “A Vida de Vlado – 50 Anos do Caso Herzog”, narrado por Chico Pinheiro, na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, na Cinemateca Brasileira.

Rádio corredor

No SBT, em todo esse momento de mudanças, as especulações são muitas e a maioria sem nada a ver.

A “penúltima” é que Alfonso Aurin, gente boa e profissional dos mais competentes, passaria a trabalhar junto a Daniela Beyruti. Improcedente. Ele seguirá como engenheiro responsável e com toda a montagem do SBT News em suas mãos.

Estreia

Com Grazi Massafera e Murilo Benício, além da promessa de um convidado-surpresa (seria o Luciano?!), Angélica chega nesta quinta-feira com o programa “Ao vivo” no GNT e Globoplay.

No apoio, André Marques – gastronomia, e Aline Wirley – música. O projeto não tem exibição prevista para a TV aberta.

Angélica, André Marques e Aline Wirley - Isabella Pinheiro/Divulgação GNT

Bate – Rebate

Paolla Oliveira, a serviço da Netflix, foi a Portugal promover o lançamento da segunda temporada da série “Mar Branco/Rabo de Peixe”.

Sábado, às 22h30, a Band exibe um documentário sobre garimpo ilegal, num trabalho de Rodrigo Hidalgo, Leandro Sant’Ana e Dario Costenaro.

Gloria Pires estará em São Paulo, dia 23, para acompanhar a exibição do longa “Sexa” na Reserva Cultural.

O podcast Negócios & Família, apresentado por Anderson Cavalcante, CEO da Buzz Editora, recebeu Walcyr Carrasco...

... Que, bastante acessível, compartilhou bastidores de sua trajetória nas novelas e na literatura...

... “Tento, ao máximo, manter disciplina, motivação e consistência em meio a prazos e expectativas, além de sempre refletir sobre como conciliar a produção artística com os vínculos familiares...”, o autor da Globo.

“Consequências Paralelas”, sobre viagem no tempo, marcará presença no Rio Fantastik Festival, nesta quinta-feira...

... Felipe Hintze, Carol Macedo, João Fenerich e Camila Morgado estão no elenco.

Sobre o incidente com a roupa da Adriane Galisteu na “Fazenda” de terça, que dizem insinuou demais ou mostrou mais do que deveria, uma observação...

... Alguém, além dela, evidentemente, tem que também ver antes. Não depois do programa no ar.

Lara Antunes volta em “Dona de mim”, agora com uma nova personagem, Rosa, na fase criança, papel de Suely Franco.

C´est fini

No próximo dia 28, às 22h30, pelo Multishow e Globoplay, estreia a penúltima temporada do “Vai Que Cola”, batizada como “O Méier resiste”, com Dona Jô (Catarina Abdalla) pressionada a vender a pensão.

Em 2026, ano de despedida da série, o título da temporada será “Fama em família”.

Já está tudo devidamente gravado, com 20 episódios para cada uma.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!