Carolina Dieckmmann fala sobre orgasmo de Leila em Vale Tudo: ‘Não é fácil tocar no assunto’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Carolina Dieckmmann, a Leila de Vale Tudo, nesta quarta-feira (15), no Mais Você, comentou sobre a importância do remake de Manuela Dias falar sobre orgasmo feminino, assunto que era um tabu nos anos 1980, época da primeira versão da trama.

“Quando a Manuela me ligou, ela falou sobre essa coisa do prazer feminino, que era o que ela queria falar nessa versão. Antigamente, uma mulher que não tinha orgasmo, que tinha alguma dificuldade, era ‘frígida’. Existia um jeito feio de falar disso, é um xingamento”, explicou a atriz para Ana Maria Braga.

LEIA AGORA: Quem foi Felipe Selau, ator de ‘Malhação’, que foi encontrado morto em São Paulo

Na trama, a personagem de Carolina tem o seu primeiro orgasmo com Marco Aurélio (Alexandre Nero). A atriz revelou que recebeu inúmeras mensagens de mulheres comentando sobre a cena.

“Eu acho que [fala mais com] as mulheres. Tem o recado dos homens e é muito importante. Mas acho que as mulheres estão querendo mais falar sobre esse assunto. Eu vi a quantidade de mulheres que me mandaram mensagem, porque não é fácil tocar no assunto. Eu adoraria que os homens ouvissem o recado, mas não sei se ele estão tão a fim quanto as mulheres”, disse.

O post Carolina Dieckmmann fala sobre orgasmo de Leila em Vale Tudo: ‘Não é fácil tocar no assunto’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.