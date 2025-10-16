Carolina Dieckmmann fala sobre orgasmo de Leila em Vale Tudo: ‘Não é fácil tocar no assunto’
Carolina Dieckmmann, a Leila de Vale Tudo, nesta quarta-feira (15), no Mais Você, comentou sobre a importância do remake de Manuela Dias falar sobre orgasmo feminino, assunto que era um tabu nos anos 1980, época da primeira versão da trama.
“Quando a Manuela me ligou, ela falou sobre essa coisa do prazer feminino, que era o que ela queria falar nessa versão. Antigamente, uma mulher que não tinha orgasmo, que tinha alguma dificuldade, era ‘frígida’. Existia um jeito feio de falar disso, é um xingamento”, explicou a atriz para Ana Maria Braga.
Na trama, a personagem de Carolina tem o seu primeiro orgasmo com Marco Aurélio (Alexandre Nero). A atriz revelou que recebeu inúmeras mensagens de mulheres comentando sobre a cena.
“Eu acho que [fala mais com] as mulheres. Tem o recado dos homens e é muito importante. Mas acho que as mulheres estão querendo mais falar sobre esse assunto. Eu vi a quantidade de mulheres que me mandaram mensagem, porque não é fácil tocar no assunto. Eu adoraria que os homens ouvissem o recado, mas não sei se ele estão tão a fim quanto as mulheres”, disse.
