Reencontro tenso entre Noah e Nick inaugura capítulo final da trilogia ‘Culpables’ no Prime Video

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/10/2025 às 18:14

O filme Nossa Culpa (Culpa Nuestra), previsto para estrear em 16 de outubro de 2025 no Prime Video, representa o desfecho da trilogia baseada nos romances de Mercedes Ron.

Dirigido por Domingo González com coautoria de Sofía Cuenca, o longa reúne novamente os protagonistas Nicole Wallace (Noah) e Gabriel Guevara (Nick), além do elenco recorrente da franquia.

Na trama, dez meses após a separação tumultuada, Nick e Noah são forçados a se reencontrar no casamento de Jenna e Lion, onde atuam como padrinhos. O reencontro desperta antigas dores, ressentimentos e motivações distintas: Nick, agora responsável por negócios da família, mantém distância emocional, enquanto Noah busca afirmar sua carreira e lidar com feridas do passado.

O filme explora como coincidências do destino cruzam novamente os caminhos de Nick e Noah, desafiando a resistência deles frente ao que ficou não dito. Temas centrais incluem perdão, conflito entre passado e escolhas atuais, e o amor em meio a mágoas profundas. O longa foi produzido pela Pokeepsie Films, com filmagens realizadas juntamente ao segundo filme da série para otimizar a produção.

