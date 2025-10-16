Reencontro tenso entre Noah e Nick inaugura capítulo final da trilogia ‘Culpables’ no Prime Video
Clique aqui e escute a matéria
O filme Nossa Culpa (Culpa Nuestra), previsto para estrear em 16 de outubro de 2025 no Prime Video, representa o desfecho da trilogia baseada nos romances de Mercedes Ron.
Dirigido por Domingo González com coautoria de Sofía Cuenca, o longa reúne novamente os protagonistas Nicole Wallace (Noah) e Gabriel Guevara (Nick), além do elenco recorrente da franquia.
Na trama, dez meses após a separação tumultuada, Nick e Noah são forçados a se reencontrar no casamento de Jenna e Lion, onde atuam como padrinhos. O reencontro desperta antigas dores, ressentimentos e motivações distintas: Nick, agora responsável por negócios da família, mantém distância emocional, enquanto Noah busca afirmar sua carreira e lidar com feridas do passado.
O filme explora como coincidências do destino cruzam novamente os caminhos de Nick e Noah, desafiando a resistência deles frente ao que ficou não dito. Temas centrais incluem perdão, conflito entre passado e escolhas atuais, e o amor em meio a mágoas profundas. O longa foi produzido pela Pokeepsie Films, com filmagens realizadas juntamente ao segundo filme da série para otimizar a produção.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br