Jade Picon promete boa atuação em novela vertical da Globo

Jade Picon, atriz, é a grande estrela de Tudo por Uma Segunda Chance, o novo microdrama da Globo. A global, que foi bastante criticada em sua primeira novela, Travessia (2022), confessou que se dedicou bastante ao novo trabalho, que apresenta um novo formato ao grande público.

“Estou me dedicando muito aos estudos, já há um tempo. Estou bem dedicada. Acredito que todos os formatos, como atriz, podem ser interessantes. Rodei um longa para o cinema, fiz novela… Acredito que todos os formatos têm seus pontos interessantes”, explicou em entrevista à Quem.

A atriz reforçou que está com os pés no chão e sem criar muitas expectativas. “Gosto de ser feliz. Quero ser feliz. Não fico colocando coisas muito grandes para frente, cada dia acordo, faço o que me faz bem, estudo. Tenho muitos sonhos como atriz”, disse.

Na trama, Jade Picon será a vilã Soraia. Na última segunda-feira (13), durante o Upfront da Globo, em uma interação com Grazi Massafera, a próxima vilã do horário nobre, a jovem atriz brincou com o seu novo trabalho. “Preciso pegar umas dicas com você depois, porque já vi que você está arrasando. É tanta maldade que eu faço na cena que chego em casa leve, zen”.

