Globo se pronuncia e pede desculpas após alfinetas na Band durante evento

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/10/2025 às 8:25
O UpFront 2026, onde a TV Globo apresenta ao mercado publicitário suas novidades de programação e metas para o próximo ano, gerou mais polêmica do que o esperado. A emissora se viu obrigada a se pronunciar publicamente após uma série de “alfinetadas” diretas a concorrentes, especialmente a Band, causarem mal-estar e críticas de profissionais da mídia e do público.

As indiretas aconteceram no palco do evento, na última segunda-feira (13) e envolveram comentários de figuras de peso da Globo, como William Bonner e o humorista Fábio Porchat, além de Renata Vanzetto, jurada do Chef de Alto Nível.

O momento de maior tensão se deu quando William Bonner, ao anunciar o retorno da Fórmula 1 à Globo em 2026, ironizou a cobertura da Band. “No ano que vem, a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo, Fórmula 1 é um esporte interessante”, disse o âncora do Jornal Nacional. Em outro momento, Vanzetto alfinetou a audiência do MasterChef Brasil.

Em resposta à repercussão, a TV Globo divulgou um comunicado oficial, no qual justifica os comentários e nega a intenção de desmerecer a concorrência. A emissora afirmou ainda que “em um mercado saudável, há consideração pelo trabalho realizado pela concorrência, que valoriza a excelência coletiva e impulsiona toda a indústria”, e que o ato de “comparação de conteúdos” não é um “desmerecimento”.

