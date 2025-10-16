Globo se pronuncia e pede desculpas após alfinetas na Band durante evento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

O UpFront 2026, onde a TV Globo apresenta ao mercado publicitário suas novidades de programação e metas para o próximo ano, gerou mais polêmica do que o esperado. A emissora se viu obrigada a se pronunciar publicamente após uma série de “alfinetadas” diretas a concorrentes, especialmente a Band, causarem mal-estar e críticas de profissionais da mídia e do público.

As indiretas aconteceram no palco do evento, na última segunda-feira (13) e envolveram comentários de figuras de peso da Globo, como William Bonner e o humorista Fábio Porchat, além de Renata Vanzetto, jurada do Chef de Alto Nível.

O momento de maior tensão se deu quando William Bonner, ao anunciar o retorno da Fórmula 1 à Globo em 2026, ironizou a cobertura da Band. “No ano que vem, a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo, Fórmula 1 é um esporte interessante”, disse o âncora do Jornal Nacional. Em outro momento, Vanzetto alfinetou a audiência do MasterChef Brasil.

Em resposta à repercussão, a TV Globo divulgou um comunicado oficial, no qual justifica os comentários e nega a intenção de desmerecer a concorrência. A emissora afirmou ainda que “em um mercado saudável, há consideração pelo trabalho realizado pela concorrência, que valoriza a excelência coletiva e impulsiona toda a indústria”, e que o ato de “comparação de conteúdos” não é um “desmerecimento”.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br