Dia dos Professores: confira 4 séries que homenageiam educadores e a vida escolar

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/10/2025 às 7:07
Dia dos Professores: confira 4 séries que homenageiam educadores e a vida escolar
Dia dos Professores: confira 4 séries que homenageiam educadores e a vida escolar

O Dia dos Professores, comemorado em 15 de outubro, é a ocasião perfeita para celebrar quem transforma vidas diariamente e refletir sobre os desafios e inspirações da profissão.

Uma forma leve e divertida de homenagear esses profissionais é mergulhar em histórias que abordam o universo escolar, professores dedicados e lições de vida que vão além da sala de aula.

Pensando nisso, selecionamos quatro séries disponíveis em streaming que se conectam com o tema e que prometem entreter, emocionar e inspirar. Confira a seguir:

1. Merlí (Netflix)

A série espanhola acompanha um professor de filosofia que inspira seus alunos a questionarem o mundo e pensarem por si mesmos, sempre com métodos pouco convencionais e muito carisma.

2. O Método Kominsky (Netflix)

Embora não se passe em uma escola tradicional, a série mostra lições de vida e de aprendizado entre mentor e aluno, reforçando a importância do papel do ensino e do exemplo.

3. Segunda Chamada (Globoplay)

A série brasileira acompanha uma escola que lida com alunos adultos em situação de vulnerabilidade social, trazendo à tona os desafios da educação pública e a força de professores que se dedicam a transformar vidas.

4. Atypical (Netflix)

O enredo gira em torno de um adolescente com autismo e seu cotidiano escolar, mostrando professores que exercem paciência, compreensão e estímulo para o desenvolvimento individual dos alunos.

