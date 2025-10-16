Dear X: k-drama estrelado por atriz de Meu Demônio Favorito ganha trailer sombrio

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/10/2025 às 20:56
O k-drama Dear X, estrelado por Kim Yoo-jung (Meu Demônio Favorito), ganhou seu primeiro trailer, revelando um clima sombrio e intenso. A atriz também aparece no primeiro pôster da produção, que destaca a atmosfera tensa da trama.

A história acompanha Baek Ah-jin (Kim Yoo-jung), uma jovem que sofreu abuso doméstico na infância e aprendeu a esconder suas emoções, nunca confiando totalmente em ninguém. Hoje uma atriz de sucesso, Baek se mostra fria e calculista quando sua carreira está em jogo.

O elenco ainda inclui Kim Young-dae (Lucros do Amor), Kim Do-hoon (Meu Secretário Perfeito) e Lee Yeol-eum (Apesar de Tudo, Amor). Baseado em um popular webtoon, Dear X é dirigido por Lee Eung-bok (Sweet Home, Goblin) e conta com roteiro do estreante Choi Ja-won.

A estreia está marcada para 6 de novembro na TVING, na Coreia do Sul. No Brasil, ainda não há informações sobre distribuição.

