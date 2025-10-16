Alien: Earth vai ter 2ª temporada? Noah Hawley revela futuro da série

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Noah Hawley, criador de Alien: Earth, finalmente respondeu à grande dúvida dos fãs: haverá 2ª temporada da série do Disney+? O showrunner explicou que, embora o capítulo atual esteja concluído, o destino da história depende do interesse do público. Para Hawley, a temporada funciona como um “experimento de prova de conceito” para avaliar se vale investir em mais episódios.

A série se passa em 2120, em uma Terra dominada por cinco corporações poderosas: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. Humanos, ciborgues e robôs humanoides convivem, mas a descoberta de híbridos (robôs com consciência humana) muda tudo. O primeiro protótipo, Wendy, interpretado por Syndey Chandler, e seu mentor Kirsh (Timothy Olyphant) precisam enfrentar ameaças mortais quando uma nave da Weyland-Yutani cai em Prodigy City trazendo cinco espécies alienígenas, incluindo o icônico Xenomorfo.

Hawley destacou que, embora o capítulo atual tenha um encerramento, ele deixa espaço para que a história evolua. “O último verso de ‘Agora nós governamos’ é triunfante, mas apenas 10 minutos depois… o que vai acontecer? Isso cria uma urgência em tempo real que gosto de manter”, disse o criador, indicando que o universo da série ainda tem muito a explorar.

O elenco de Alien: Earth reúne nomes como Alex Lawther, Samuel Blenkin, Richa Moorjani, Timothy Olyphant, Karen Aldridge, Enzo Cilenti, Max Rinehart, Amir Boutrous, Victoria Masoma, Tom Moya, Andy Yu, Michael Smiley, Jamie Bisping e Tanapol Chuksrida, trazendo experiência e diversidade para a narrativa que mistura ficção científica, suspense e ação.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br