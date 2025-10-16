A Vida dos Sonhos do Sr. Kim ganha trailer e promete reflexões sobre felicidade e carreira
O k-drama A Vida dos Sonhos do Sr. Kim, estrelado pelo icônico Ryu Seung-ryong (Kingdom, Em Movimento), ganhou um novo trailer que antecipa a jornada de autodescoberta do protagonista. Na trama, Kim Nak-soo (Ryu) é um diretor de uma grande empresa que, diante de uma crise de meia-idade, decide transformar radicalmente seu estilo de liderança e repensar sua própria felicidade.
O elenco coadjuvante conta com nomes de destaque, como Myung Se-bin (Dra. Cha), Cha Kang-yoon (A Fada e o Pastor), Lee Se-hee (Live On) e Jung Eun-chae (Jeongnyeon: The Star Is Born). A série é dirigida por Jo Hyun-tak (Snowdrop) e tem roteiro assinado por Yoon Hae-seung, garantindo uma produção de alta qualidade e com pegada emocional intensa.
A Netflix confirmou que A Vida dos Sonhos do Sr. Kim chega ao catálogo a partir de 25 de outubro, com lançamento semanal de episódios aos sábados e domingos, permitindo que os fãs acompanhem a evolução de Kim Nak-soo aos poucos.
O k-drama promete combinar humor, drama e reflexões sobre a vida adulta, oferecendo uma narrativa envolvente sobre carreira, autoconhecimento e a busca pelo equilíbrio pessoal.