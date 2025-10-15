Jason Momoa enfrenta mega-corporação para proteger a filha em filme da Netflix
Clique aqui e escute a matéria
O filme Justiça em Família (Sweet Girl, 2021), disponível na Netflix, apresenta a história de Ray Cooper, interpretado por Jason Momoa, um homem devastado pela perda da esposa, vítima de câncer. Ele descobre que uma grande empresa farmacêutica retirou do mercado um medicamento acessível que poderia ter salvado sua vida. Movido pela indignação, Ray decide buscar justiça enquanto tenta proteger sua filha Rachel, vivida por Isabela Merced, que agora depende apenas dele.
Sob direção de Brian Andrew Mendoza e roteiro de Gregg Hurwitz e Philip Eisner, o longa combina ação e drama familiar, com cenas de perseguição, lutas e dilemas morais. A narrativa é marcada pela tensão entre vingança e proteção, explorando as consequências da corrupção corporativa e o impacto emocional da perda.
Com cerca de 110 minutos, o filme alterna momentos de emoção e adrenalina, destacando a forte ligação entre pai e filha. O elenco de apoio, que inclui Adria Arjona e Manuel Garcia-Rulfo, amplia o enredo ao retratar diferentes lados do conflito.
Justiça em Família se estabelece como uma produção de ação e emoção intensa, abordando temas como ética, lealdade e os limites da busca por justiça diante da dor pessoal.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br