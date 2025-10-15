Clarividência amorosa desafia laços de amizade na comédia da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O filme Amor ao Primeiro Beijo (Love at First Kiss / Eres tú, 2023), disponível na Netflix, apresenta Javier, um homem que descobre ter um dom incomum: ao beijar alguém pela primeira vez, ele consegue ver o futuro do relacionamento com essa pessoa.

A trama se complica quando Javier, guiado por essa habilidade, acaba beijando a namorada de seu melhor amigo. O episódio desencadeia uma série de dilemas éticos e emocionais, pois ele decide iniciar um romance com ela após o término do casal. No entanto, prever o futuro transforma o amor em algo mecânico e previsível, fazendo com que Javier questione o verdadeiro significado dos sentimentos.

Dirigido por Alauda Ruiz de Azúa e escrito por Cristóbal Garrido e Adolfo Valor, o longa tem cerca de 96 minutos e conta com Álvaro Cervantes, Silvia Alonso, Susana Abaitua e Gorka Otxoa no elenco principal.

A produção mistura romance e comédia para explorar temas como destino, escolhas e espontaneidade. Ao conhecer Ariana, uma artista imprevisível, Javier se vê diante da chance de viver algo genuíno, sem garantias nem visões antecipadas — apenas a incerteza e a emoção do amor real.

