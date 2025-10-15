Tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada de Os Bucaneiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após o sucesso das duas primeiras temporadas, o Apple TV+ confirmou oficialmente a produção da terceira temporada de Os Bucaneiros, série ambientada em 1870 que mistura romance, intrigas e costumes da alta sociedade.

A trama acompanha as amigas Nan (Kristine Froseth), Lizzy (Aubri Ibrab), Mabel (Josie Totah), Conchita (Alisha Boe) e Jinny (Imogen Waterhouse), e conquistou rapidamente os assinantes, figurando entre os 10 títulos mais assistidos durante o lançamento da segunda temporada, em agosto de 2025.

Ainda não há data de estreia confirmada nem detalhes sobre o número de episódios da nova leva. Entre as mudanças, Josh Dylan não retornará como Lord Richard, assassinado pelo irmão James (Barney Fishwick), deixando Conchita viúva com a filha Minnie.

Além disso, Tintagel terá um novo duque, filho bastardo do pai de Theo (Guy Remmers), após o título ter sido renunciado para que Theo pudesse viver seu romance com Lizzy. A situação fica ainda mais tensa porque Nan está grávida de Theo, informação que ele ainda desconhece.

A terceira temporada também promete explorar relações familiares complexas, como o reencontro de Nan com sua mãe biológica, Nell (Leighton Meester), e mostrar como Conchita e Jinny enfrentarão os desafios de serem mães solo em uma sociedade dominada pelo patriarcado. Com romances, segredos e novas alianças, a série seguirá conquistando fãs com sua mistura de drama e intrigas sociais.

