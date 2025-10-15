Resgate e resistência marcam drama baseado nos atentados de 11 de setembro
O filme As Torres Gêmeas (World Trade Center, 2006), dirigido por Oliver Stone, retrata os eventos do 11 de setembro de 2001, focando na experiência de dois policiais da Autoridade Portuária de Nova York. O sargento John McLoughlin (Nicolas Cage) e o oficial Will Jimeno (Michael Peña) foram os primeiros a entrar nas Torres Gêmeas após os ataques terroristas. Durante a missão de resgate, ambos ficaram presos sob os escombros do World Trade Center.
O enredo acompanha a luta pela sobrevivência dos dois oficiais enquanto estão soterrados, intercalando cenas de seus esforços para se manterem vivos com momentos das famílias aguardando notícias. O filme destaca o heroísmo, a solidariedade e a resistência diante da adversidade, oferecendo uma visão intimista de uma tragédia de escala global.
O elenco também conta com Maria Bello como Donna McLoughlin e Maggie Gyllenhaal como Allison Jimeno, esposas dos protagonistas. A produção recebeu críticas mistas, sendo elogiada por sua representação realista dos eventos, mas também apontada por alguns como excessivamente sentimental. As Torres Gêmeas foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme – Drama e venceu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante para Michael Peña no Satellite Awards.
