O Declínio: Quando o instinto de sobrevivência revela o caos interior
O Declínio (2020), dirigido por Patrice Laliberté, apresenta uma trama situada no contexto de treinamentos de sobrevivência em uma base isolada no Québec, Canadá. O protagonista, Antoine, pai de família, participa de um curso liderado por Alain, que prepara grupos para enfrentar possíveis colapsos sociais, econômicos ou ambientais.
A narrativa inicia com exercícios controlados, mas um incidente desencadeia uma ruptura entre os participantes, forçando cada um a enfrentar não apenas o ambiente externo, mas também os limites de sua própria moral. A trama explora como medos coletivos, discursos de liderança, isolamento e pressão podem alterar comportamentos, fazendo emergir o individualismo em meio ao que era previsto como um espaço de cooperação.
Embora o filme não forneça muitos detalhes sobre a crise que motiva o curso — não se sabe exatamente em que ano os personagens vivem ou quão iminente é o colapso — isso permite que o espectador leve em conta suas próprias preocupações contemporâneas. Com duração relativamente curta (83 minutos), a produção aposta em ritmo direto, tensão crescente e demonstrações de como valores como empatia, confiança e solidariedade são postos à prova.
Em resumo, O Declínio apresenta uma proposta que vai além do simples teste de resistência física: questiona até que ponto o ser humano está preparado para conservar ou renunciar princípios diante do medo e da adversidade.
