Liam Neeson assume papel de protetor improvável em drama de ação na fronteira

O filme Na Mira do Perigo (The Marksman, 2021) acompanha Jim Hanson (Liam Neeson), um ex-fuzileiro naval aposentado que vive isolado em uma fazenda na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua rotina tranquila é interrompida quando ele testemunha o assassinato de Rosa e a fuga de seu filho Miguel, um garoto mexicano de 11 anos, que se vê perseguido por assassinos contratados por traficantes de drogas.

Sentindo-se responsável pela segurança do menino, Jim decide ajudá-lo a chegar a um local seguro, enfrentando os perigos impostos pelo cartel. Ao longo da jornada, ele é desafiado a confrontar seu próprio passado e a redefinir seu papel como protetor.

Dirigido por Robert Lorenz, o filme explora temas como redenção, coragem e a luta pela sobrevivência em um cenário de adversidade. Com duração de 1h48, Na Mira do Perigo combina ação com momentos de reflexão emocional.

Disponível na Netflix, o longa é uma opção para espectadores interessados em dramas de ação que abordam superação e coragem diante de situações perigosas, destacando a relação de confiança e proteção entre os protagonistas.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br