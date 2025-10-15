Kate McKinnon será Afrodite na 3ª temporada de Percy Jackson
Antes mesmo da estreia da segunda temporada, Percy Jackson e os Olimpianos já inicia a produção do terceiro ano, trazendo novidades que prometem ampliar o universo da série. Segundo a Variety, a atriz e comediante Kate McKinnon, conhecida por Barbie e As Caça-Fantasmas, foi escalada para interpretar a deusa Afrodite, que terá papel importante na jornada de Percy. A personagem é descrita como capaz de mudar de aparência conforme o observador e terá como desafio fazer Percy respeitar o poder do amor antes de ajudá-lo.
Na trama, Percy (Walker Scobell) retorna ao Acampamento Meio-Sangue um ano após os acontecimentos da primeira temporada, descobrindo que seu melhor amigo, Grover (Aryan Simhadri), está desaparecido. A nova missão leva o semideus até o Mar de Monstros em busca do lendário Velocino de Ouro, prometendo ação, mitologia e desafios ainda maiores que na primeira temporada.
O elenco do terceiro ano se expande com personagens inéditos, incluindo Daniel Diemer como Dyson, um meio-irmão ciclope de Percy; Tamara Smart como Thalia, filha rebelde de Zeus; e Andra Day interpretando a deusa da sabedoria, Atena. O trio Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho dará vida às Gréias, enquanto Courtney B. Vance assume o papel de Zeus, substituindo Lance Reddick, que interpretou o personagem no primeiro ano.
A segunda temporada, que continua a saga de Percy, chega ao Disney+ em 10 de dezembro. Enquanto isso, o primeiro ano segue disponível na plataforma, preparando os fãs para novas aventuras, reviravoltas e a expansão do mundo mitológico da série.
