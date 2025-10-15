Kate McKinnon será Afrodite na 3ª temporada de Percy Jackson

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Antes mesmo da estreia da segunda temporada, Percy Jackson e os Olimpianos já inicia a produção do terceiro ano, trazendo novidades que prometem ampliar o universo da série. Segundo a Variety, a atriz e comediante Kate McKinnon, conhecida por Barbie e As Caça-Fantasmas, foi escalada para interpretar a deusa Afrodite, que terá papel importante na jornada de Percy. A personagem é descrita como capaz de mudar de aparência conforme o observador e terá como desafio fazer Percy respeitar o poder do amor antes de ajudá-lo.

Na trama, Percy (Walker Scobell) retorna ao Acampamento Meio-Sangue um ano após os acontecimentos da primeira temporada, descobrindo que seu melhor amigo, Grover (Aryan Simhadri), está desaparecido. A nova missão leva o semideus até o Mar de Monstros em busca do lendário Velocino de Ouro, prometendo ação, mitologia e desafios ainda maiores que na primeira temporada.

O elenco do terceiro ano se expande com personagens inéditos, incluindo Daniel Diemer como Dyson, um meio-irmão ciclope de Percy; Tamara Smart como Thalia, filha rebelde de Zeus; e Andra Day interpretando a deusa da sabedoria, Atena. O trio Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho dará vida às Gréias, enquanto Courtney B. Vance assume o papel de Zeus, substituindo Lance Reddick, que interpretou o personagem no primeiro ano.

A segunda temporada, que continua a saga de Percy, chega ao Disney+ em 10 de dezembro. Enquanto isso, o primeiro ano segue disponível na plataforma, preparando os fãs para novas aventuras, reviravoltas e a expansão do mundo mitológico da série.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br