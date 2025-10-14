Remake de Amadeus ganha teaser com Paul Bettany como Salieri e Will Sharpe como Mozart
Clique aqui e escute a matéria
O clássico Amadeus está de volta em versão série, e o primeiro teaser acaba de ser divulgado. A produção traz Paul Bettany (Vingadores: Ultimato) no papel de Antonio Salieri e Will Sharpe interpretando um jovem Mozart, explorando a rivalidade icônica entre os dois compositores em meio a ciúme, ambição e genialidade.
A trama se passa na Viena do século XVIII, quando o jovem Mozart, de 25 anos, chega à cidade em busca de liberdade criativa. Ele cruza o caminho de Constanze Weber (Gabrielle Creevy), sua futura esposa, e de Salieri, compositor da corte, criando um triângulo de relações que moldará seus destinos e legados.
Descrita como uma releitura da peça teatral de Peter Shaffer de 1979, a série promete aprofundar a relação entre talento, inveja e paixão, mostrando como esses elementos definiram a trajetória de dois dos maiores nomes da música clássica. Até o momento, não há data oficial de estreia divulgada.