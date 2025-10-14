fechar
O Cavaleiro dos Sete Reinos passou por grande mudança após pedido de George R. R. Martin

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/10/2025 às 21:02
A série O Cavaleiro dos Sete Reinos, ambientada no universo de As Crônicas de Gelo e Fogo, terá uma abordagem inédita a pedido de George R. R. Martin, buscando diferenciar-se de Game of Thrones. O showrunner Ira Parker afirmou à Entertainment Weekly que a produção vai explorar o mundo conhecido, mas com um tom mais estranho e imprevisível, mantendo a magia e os dragões como pano de fundo histórico, sem revelar o destino dos personagens.

“Encontrar uma versão totalmente diferente deste mundo que todos parecem conhecer tão bem foi muito, muito atraente”, disse Parker. “O fato de vivermos neste mundo, onde a magia já existiu, é muito interessante para mim. Este é o solo e a grama que já viram dragões e fogo de dragão antes. Então, tudo é exatamente como o mundo é, mas um pouco mais estranho, um pouco diferente”, continuou. “Você não sabe exatamente o destino final, mas continua seguindo em frente. É tudo o que Dunk tem. Esse é o seu único superpoder. Ele se levanta e, um pé na frente do outro, segue em frente”, encerrou.

A trama acompanhará Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey), e seu escudeiro, Egg (Dexter Sol Ansell), em aventuras que antecedem os eventos da saga principal. A primeira temporada trará encontros com membros da dinastia Targaryen, como Príncipe Aerion, Príncipe Baelor e Príncipe Maekar, além de figuras como Sor Lyonel Baratheon e o titereiro Tanselle, mostrando jornadas de crescimento e desafios pessoais.

Produzida por George R. R. Martin e Ira Parker, com participação de Ryan Condal, responsável por A Casa do Dragão, a série também contará com nomes como Finn Bennett, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Daniel Ings e Sam Spruell. A estreia está marcada para 18 de janeiro de 2026, com exibição na HBO e HBO Max, prometendo expandir o universo de Westeros de maneira única e inovadora.

