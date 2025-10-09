fechar
Observatório da Tv | Notícia

HBO divulga teaser de O Cavaleiro dos Sete Reinos e anuncia data de lançamento do primeiro trailer oficial

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/10/2025 às 7:06
HBO divulga teaser de O Cavaleiro dos Sete Reinos e anuncia data de lançamento do primeiro trailer oficial
HBO divulga teaser de O Cavaleiro dos Sete Reinos e anuncia data de lançamento do primeiro trailer oficial - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A HBO revelou hoje o primeiro teaser de O Cavaleiro dos Sete Reinos, série ambientada no universo de Game of Thrones, que estreia em janeiro de 2026 na HBO e na HBO Max.

A prévia já dá o tom da nova produção e antecipa uma épica jornada dos personagens, com a mensagem: “Um começo humilde para uma jornada extraordinária. TRAILER AMANHÃ”, deixando claro que o trailer oficial chega nesta quinta-feira (9).

A série acompanha as aventuras de Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey) e seu jovem escudeiro Egg (Dexter Sol Ansell), séculos antes dos eventos de Game of Thrones. Durante a jornada, eles se envolvem em uma competição que reúne membros da dinastia Targaryen, como os príncipes Aerion, Baelor e Maekar, além de figuras marcantes como Sor Lyonel Baratheon, o Tempestade Risonha, e o titereiro Tanselle.

Escrita e produzida por George R. R. Martin e Ira Parker, com Ryan Condal como produtor executivo, a série busca equilibrar fidelidade ao universo original com uma narrativa envolvente e emocional. O roteirista Mattson Tomlin explicou que os personagens passarão por jornadas completas de transformação, do começo ao fim da história.

O elenco ainda inclui Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (Sex Education) e Sam Spruell (Small Axe: Mangrove).

Com o teaser já disponível, a HBO aumenta a expectativa dos fãs para a estreia de O Cavaleiro dos Sete Reinos, prometendo uma narrativa cheia de aventuras, intrigas e heróis que moldaram o destino dos Sete Reinos muito antes da chegada dos dragões.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

HBO Max lança trailer de I Love LA, nova série criada e estrelada por Rachel Sennott
HBO Max

HBO Max lança trailer de I Love LA, nova série criada e estrelada por Rachel Sennott
Caso dos Canibais de Garanhus é tema do novo episódio de 'Perícia Lab'
Caso criminal

Caso dos Canibais de Garanhus é tema do novo episódio de 'Perícia Lab'

Compartilhe

Tags