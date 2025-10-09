HBO divulga teaser de O Cavaleiro dos Sete Reinos e anuncia data de lançamento do primeiro trailer oficial
A HBO revelou hoje o primeiro teaser de O Cavaleiro dos Sete Reinos, série ambientada no universo de Game of Thrones, que estreia em janeiro de 2026 na HBO e na HBO Max.
A prévia já dá o tom da nova produção e antecipa uma épica jornada dos personagens, com a mensagem: “Um começo humilde para uma jornada extraordinária. TRAILER AMANHÃ”, deixando claro que o trailer oficial chega nesta quinta-feira (9).
A série acompanha as aventuras de Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey) e seu jovem escudeiro Egg (Dexter Sol Ansell), séculos antes dos eventos de Game of Thrones. Durante a jornada, eles se envolvem em uma competição que reúne membros da dinastia Targaryen, como os príncipes Aerion, Baelor e Maekar, além de figuras marcantes como Sor Lyonel Baratheon, o Tempestade Risonha, e o titereiro Tanselle.
Escrita e produzida por George R. R. Martin e Ira Parker, com Ryan Condal como produtor executivo, a série busca equilibrar fidelidade ao universo original com uma narrativa envolvente e emocional. O roteirista Mattson Tomlin explicou que os personagens passarão por jornadas completas de transformação, do começo ao fim da história.
O elenco ainda inclui Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (Sex Education) e Sam Spruell (Small Axe: Mangrove).
Com o teaser já disponível, a HBO aumenta a expectativa dos fãs para a estreia de O Cavaleiro dos Sete Reinos, prometendo uma narrativa cheia de aventuras, intrigas e heróis que moldaram o destino dos Sete Reinos muito antes da chegada dos dragões.