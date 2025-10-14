fechar
Observatório da Tv | Notícia

Globo ousa ao revelar que novela das nove será derrubada para mostrar debate presidencial

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/10/2025 às 17:17
Globo ousa ao revelar que novela das nove será derrubada para mostrar debate presidencial
Globo ousa ao revelar que novela das nove será derrubada para mostrar debate presidencial - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Durante o evento Upfront 2026, que anuncia a programação da Globo para o mercado publicitário, na última segunda-feira (13), foi anunciado que, pela primeira vez, a emissora carioca vai “derrubar” a novela das nove para exibir mais cedo o debate com os candidatos à presidência do Brasil.

Quem anunciou a novidade no evento foi o jornalista César Tralli, que, no final do mês, assume finalmente a bancada do Jornal Nacional. O objetivo, segundo ele, é oferecer ao público a oportunidade de conferir o debate mais cedo. A emissora não deseja repetir o que aconteceu em 2022, quando a discussão terminou às 2h da manhã.

Em 2022, no confronto entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), a emissora bombou em sua audiência com 25 pontos na Grande São Paulo. A emissora acredita que a audiência não será abalada, visto que o país se encontra polarizado e com bastante interesse na política. A atitude da emissora foi a grande novidade no campo do jornalismo da emissora.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Flávio Ricco: Fim de uma era - está próximo o adeus do Bonner ao Jornal Nacional
Televisão

Flávio Ricco: Fim de uma era - está próximo o adeus do Bonner ao Jornal Nacional
Globo se empolga com Que História é Essa, Porchat? e promete nova temporada
agnews

Globo se empolga com Que História é Essa, Porchat? e promete nova temporada

Compartilhe

Tags