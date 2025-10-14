fechar
Observatório da Tv | Notícia

A Fazenda: Wallas Arrais vence a Prova de Fogo e conquista os poderes do lampião

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/10/2025 às 8:19
A Fazenda: Wallas Arrais vence a Prova de Fogo e conquista os poderes do lampião
A Fazenda: Wallas Arrais vence a Prova de Fogo e conquista os poderes do lampião - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A noite desta segunda-feira (13) foi de pura adrenalina na sede de A Fazenda 17. Em uma Prova de Fogo que testou os limites dos competidores, o cantor Wallas Arrais levou a melhor e se consagrou como o novo detentor do Lampião do Poder, garantindo a vantagem mais cobiçada do jogo para a formação da roça desta semana.

A dinâmica movimentou oito peões: Yoná, Tamires, Carol Lekker, Matheus, Toninho, Nizam, Martina e Maria. Antes do início da disputa, Carol cedeu sua vaga para Wallas, enquanto Maria deu seu lugar para Will.

Na prova, os peões precisavam girar uma bolinha dentro de um recipiente, sem deixá-la cair, em uma disputa que envolvia concentração, resistência e muito equilíbrio.

Wallas Arrais acabou levando a melhor, e a prova também definiu os moradores da baia desta semana: Yoná Souza, Will, Martina Sanzi e Toninho Tornado.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

A Fazenda 17: Guilherme Boury desabafa sobre fama de ‘planta’: ‘Eu me abalei’
A Fazenda 17

A Fazenda 17: Guilherme Boury desabafa sobre fama de ‘planta’: ‘Eu me abalei’
Equipe de Rayane Figliuzzi se pronuncia sobre rumores de término com Belo
A Fazenda 17

Equipe de Rayane Figliuzzi se pronuncia sobre rumores de término com Belo

Compartilhe

Tags