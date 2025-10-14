A Fazenda: Wallas Arrais vence a Prova de Fogo e conquista os poderes do lampião

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A noite desta segunda-feira (13) foi de pura adrenalina na sede de A Fazenda 17. Em uma Prova de Fogo que testou os limites dos competidores, o cantor Wallas Arrais levou a melhor e se consagrou como o novo detentor do Lampião do Poder, garantindo a vantagem mais cobiçada do jogo para a formação da roça desta semana.

A dinâmica movimentou oito peões: Yoná, Tamires, Carol Lekker, Matheus, Toninho, Nizam, Martina e Maria. Antes do início da disputa, Carol cedeu sua vaga para Wallas, enquanto Maria deu seu lugar para Will.

Na prova, os peões precisavam girar uma bolinha dentro de um recipiente, sem deixá-la cair, em uma disputa que envolvia concentração, resistência e muito equilíbrio.

Wallas Arrais acabou levando a melhor, e a prova também definiu os moradores da baia desta semana: Yoná Souza, Will, Martina Sanzi e Toninho Tornado.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br