Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/10/2025 às 10:14
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Nesta segunda-feira (13), às 22h25, na Tela Quente, a TV Globo exibe o filme Na Mira do Perigo.

Ficha Técnica:

Na Mira do Perigo
Título Original: The Marksman País de Origem: Norte-americana
Ano de Produção: 2021
Diretor: Robert Lorenz
Elenco: Liam Neeson, Katheryn Winnick, Jacob Perez, Teresa Ruiz, Juan Pablo Raba
Classe: Ação, Drama

Sinopse:

Ex-fuzileiro naval tenta levar uma vida calma, mas acaba se tornando o improvável defensor de Miguel, jovem que teve sua mãe assassinada pelo cartel mexicano.

