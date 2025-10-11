Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Clique aqui e escute a matéria
Neste sábado (11), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Ender’s Game: O Jogo do Exterminador.
Ficha Técnica:
Ender’s Game: O Jogo do Exterminador
Título Original: Ender’s Game
Elenco: Harrison Ford, Asa Butterfield, Abigail Breslin, Hailee Steinfeld, Viola Davis e Ben Kingsley.
Gênero: Ficção científica
Distribuidora: Telefilms
Sinopse:
Em um futuro próximo, extraterrestres hostis atacaram a Terra. Com muita dificuldade, o combate foi vencido graças ao heroísmo do comandante Mazer Rackham (Ben Kingsley). Desde então, o respeitado coronel Graff (Harrison Ford) e as forças militares terrestres treinam as crianças mais talentosas do planeta desde pequenas, no intuito de prepará-las para um possível ataque. Ender Wiggin (Asa Butterfield), um garoto tímido e brilhante, é selecionado para fazer parte da elite. Na Escola da Guerra, ele aprende rapidamente a controlar as técnicas de combate por causa de seu formidável senso de estratégia. Com isso, logo se torna a principal esperança das forças militares para encerrar de uma vez por todas a ameaça alienígena.
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br