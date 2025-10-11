fechar
Observatório da Tv | Notícia

Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/10/2025 às 7:06
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste sábado (11), às 23h15, na Super Tela, a Record TV exibe o filme A Justiceira.

Ficha Técnica:

A Justiceira

Título Original: Peppermint

Elenco: Jennifer Garner, John Gallagher Jr., John Ortiz, Juan Pablo Raba, Jeff Hephner e Annie Ilonzeh.

Gênero: Suspense

Distribuidora: Telefilms 

Sinopse:

Quando o marido e a filha são mortos a tiros diante de um parque de diversões, Riley (Jennifer Garner) acorda de um coma e passa os anos seguintes aprendendo a se tornar uma máquina de matar. No quinto aniversário da morte de sua família, ela tem como alvo todos os responsáveis: a gangue que cometeu o crime, os advogados que os libertaram e os policiais corruptos que permitiram que tudo acontecesse. 

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Cine Aventura

Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Filmes

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Compartilhe

Tags