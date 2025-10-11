fechar
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/10/2025 às 7:05
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado - Observatório da TV

Neste sábado (11), às 0h25, no Supercine, a TV Globo exibe o filme M3gan.

Ficha Técnica:

M3gan
Título Original: M3gan
País de Origem: Norte-americana, neozelandesa Ano de Produção: 2022
Diretor: Gerard Johnstone
Elenco: Jenna Davis, Allison Williams ,Violet Mcgraw
Classe: Terror

Sinopse:

Uma robótica dá a sua sobrinha uma boneca realista programa para ser a melhor amiga de uma criança, mas a máquina logo se torna violenta.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

