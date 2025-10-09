fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/10/2025 às 8:56
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira - Observatório da TV

Nesta sexta-feira (10), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme A Proposta.

Ficha Técnica:

A Proposta
Título Original: The Proposal País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2009
Diretor: Anne Fletcher
Elenco: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Malin Akerman, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen, Denis O’Hare
Classe: Comédia, Romance

Sinopse:

Executiva canadense descobre que pode ser deportada e se apressa em arranjar um casamento de conveniência com seu assistente, a quem persegue e inferniza.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

