Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/10/2025 às 10:14
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (13), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Uma Nova Chance.

Ficha Técnica:

Uma Nova Chance
Título Original: Second Act
País de Origem: Norte-americana
Ano de Produção: 2018
Diretor: Peter Segal
Elenco: Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Jennifer Lopez
Classe: Comédia, Romance

Sinopse:

Maya é uma caixa de supermercado insatisfeita com sua vida profissional. Porém, tudo muda com uma pequena alteração em seu currículo e suas redes sociais.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

