A tocante história de Hachiko ganha versão com Richard Gere no Prime Video

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/10/2025 às 12:56
Sempre ao Seu Lado (Hachi: A Dog’s Tale, 2009), dirigido por Lasse Hallström, é um drama baseado em fatos reais que narra a história de Hachiko, um cão da raça Akita que demonstrou uma lealdade inabalável a seu dono, Parker Wilson. Interpretado por Richard Gere, Parker encontra Hachiko perdido na estação de trem e decide levá-lo para casa, apesar da resistência inicial de sua esposa, Cate, interpretada por Joan Allen.

Com o tempo, o vínculo entre Parker e Hachiko se fortalece, e o cão começa a acompanhá-lo até a estação todos os dias, aguardando seu retorno. Após a morte de Parker, Hachiko continua a esperar por ele na estação durante os próximos nove anos, tornando-se um símbolo de fidelidade e amor incondicional.

O filme destaca temas como lealdade, perda e a profundidade da conexão entre seres humanos e animais. A história de Hachiko é mundialmente conhecida e inspirou diversas adaptações cinematográficas.

A versão de 2009 foi lançada nos cinemas brasileiros em 25 de dezembro daquele ano e está disponível no catálogo do Prime Video. Com uma atuação comovente de Gere e uma narrativa que toca o coração, Sempre ao Seu Lado continua a emocionar espectadores ao redor do mundo.

