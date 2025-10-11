fechar
Observatório da Tv | Notícia

Repórter disfarçada investiga assassinato em filme de mistério com Halle Berry

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/10/2025 às 14:46
Repórter disfarçada investiga assassinato em filme de mistério com Halle Berry
Repórter disfarçada investiga assassinato em filme de mistério com Halle Berry - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Estranha Perfeita (Perfect Stranger, 2007) é um filme de mistério dirigido por James Foley, com duração de aproximadamente 1h49min. Estrelado por Halle Berry, Bruce Willis e Giovanni Ribisi, a trama gira em torno do assassinato de Grace, amiga da repórter investigativa Rowena Price. Grace estava envolvida romanticamente com Harrison Hill, um executivo poderoso do setor de publicidade, e Rowena suspeita que ele possa ter relação com o crime.

Para investigar, Rowena assume disfarces distintos: trabalha como funcionária temporária na empresa de Hill e cria uma identidade online para se aproximar do executivo. Ao longo da apuração, surgem indícios conflitantes, revelações sobre traição, segredos pessoais e manipulações entre os personagens.

O elenco ainda inclui figuras secundárias que interferem na investigação, como Miles Haley, cuja relação com Rowena se mostra mais complexa do que parecia inicialmente. O cenário alterna ambientes corporativos, virtuais e cotidianos, explorando identidades múltiplas, falsas aparências e interesses pessoais ocultos.

Com classificação indicativa de 14 anos, A Estranha Perfeita combina crime, mistério e suspense, apresentando uma narrativa centrada em tensão gradual, revelações estratégicas e no confronto entre suspeitas, investigações e escolhas pessoais dos personagens.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Coquetel Explosivo reúne mulheres assassinas em trama violenta e visual estilizado no Prime Video
Prime Video

Coquetel Explosivo reúne mulheres assassinas em trama violenta e visual estilizado no Prime Video
Coerência: filme disponível no Prime Video tem roteiro genial e vai dar um nó na sua cabeça
Coerência

Coerência: filme disponível no Prime Video tem roteiro genial e vai dar um nó na sua cabeça

Compartilhe

Tags