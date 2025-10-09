Coerência: filme disponível no Prime Video tem roteiro genial e vai dar um nó na sua cabeça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Nem sempre um filme conquista seu espaço logo ao ser lançado. Muitos passam despercebidos devido a fatores como baixo orçamento, elenco desconhecido ou falhas na distribuição. No entanto, algumas dessas produções acabam ressurgindo com força total, impulsionadas pelo boca a boca e pela movimentação nas redes sociais. É exatamente o caso de Coerência (2013), uma joia do suspense psicológico que está disponível no Prime Video e se tornando febre na internet.

A história do filme

A premissa de Coerência é simples, mas surpreendentemente eficaz. A trama se passa em uma única noite, quando oito amigos se reúnem para jantar na casa de um deles: Em (Emily Baldoni), Kevin (Maury Sterling), Mike (Nicholas Brendon), Lee (Lorene Scafaria), Beth (Elizabeth Gracen), Hugh (Hugo Armstrong), Amir (Alex Manugian) e Laurie (Lauren Maher). O ambiente descontraído logo ganha um toque de mistério quando Em menciona que um cometa está passando pelo céu naquela mesma noite. Embora a conversa seja inicialmente tratada com ceticismo, eventos estranhos começam a ocorrer — tanto dentro da casa quanto entre os próprios amigos.

Escrito por James Ward Byrkit e Alex Manugian, o roteiro de Coerência transforma um cenário cotidiano — um jantar entre amigos — em um pesadelo psicológico capaz de prender o espectador do início ao fim. A cada diálogo, um novo elemento é adicionado à trama, tornando impossível prever os desdobramentos.

A magia do filme está nos pequenos detalhes. Desde o clima descontraído das conversas paralelas até os momentos de tensão crescente, tudo é construído de forma realista e natural. O público é levado a se questionar sobre as próprias percepções enquanto tenta acompanhar os desdobramentos imprevisíveis.

Com um orçamento mínimo e uma única locação, Byrkit coloca o elenco como o principal instrumento narrativo. Cada reviravolta provoca reações emocionais genuínas, aumentando ainda mais a imersão na história.

Coerência é um suspense de tirar o fôlego que explora temas como realidades paralelas, relacionamentos interpessoais e as fragilidades humanas. A tensão cresce de forma gradativa, mantendo o espectador à beira do sofá enquanto o roteiro o conduz a um clímax surpreendente.

Além disso, o filme oferece uma experiência única de “confusão consciente”: ele foi feito para desafiar sua lógica e fazer você revisitar cenas mentalmente depois que os créditos sobem.

Se você gosta de histórias complexas, atuações verossímeis e narrativas que desafiam sua visão de mundo, Coerência é um must-watch. A produção mostra que não é preciso efeitos especiais grandiosos ou locações elaboradas para contar uma história cativante. Tudo o que se precisa é um bom roteiro e um elenco alinhado com a proposta.

Disponível no Prime Video, Coerência promete mexer com sua cabeça e ficar com você muito tempo depois de o filme acabar.