Coquetel Explosivo reúne mulheres assassinas em trama violenta e visual estilizado no Prime Video
O filme Coquetel Explosivo (título original Gunpowder Milkshake), disponível no Prime Video, apresenta a história de Sam (Karen Gillan), uma assassina profissional treinada por uma organização criminosa chamada A Firma. Após uma missão mal-sucedida envolvendo uma menina de oito anos, ela se vê obrigada a escolher entre seguir ordens ou proteger a criança. A decisão coloca Sam em rota de colisão com seus antigos chefes, levando-a a se aliar à mãe, Scarlet (Lena Headey), e a um grupo de assassinas conhecidas como “as bibliotecárias”.
A produção chama atenção pelo visual elaborado, com figurinos marcantes e cenários que reforçam o clima intenso das sequências de confronto. A ação é coreografada com precisão e usa violência gráfica como parte da construção estética.
O elenco de apoio é composto por nomes como Michelle Yeoh, Angela Bassett e Carla Gugino, que fortalecem a dinâmica entre as personagens e equilibram a narrativa.
Embora apresente influências visuais de outras produções do gênero e recorra a alguns clichês, Coquetel Explosivo entrega um espetáculo de ação estilizado e envolvente, ideal para quem busca entretenimento direto e visualmente marcante.
