Coquetel Explosivo reúne mulheres assassinas em trama violenta e visual estilizado no Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O filme Coquetel Explosivo (título original Gunpowder Milkshake), disponível no Prime Video, apresenta a história de Sam (Karen Gillan), uma assassina profissional treinada por uma organização criminosa chamada A Firma. Após uma missão mal-sucedida envolvendo uma menina de oito anos, ela se vê obrigada a escolher entre seguir ordens ou proteger a criança. A decisão coloca Sam em rota de colisão com seus antigos chefes, levando-a a se aliar à mãe, Scarlet (Lena Headey), e a um grupo de assassinas conhecidas como “as bibliotecárias”.

A produção chama atenção pelo visual elaborado, com figurinos marcantes e cenários que reforçam o clima intenso das sequências de confronto. A ação é coreografada com precisão e usa violência gráfica como parte da construção estética.

O elenco de apoio é composto por nomes como Michelle Yeoh, Angela Bassett e Carla Gugino, que fortalecem a dinâmica entre as personagens e equilibram a narrativa.

Embora apresente influências visuais de outras produções do gênero e recorra a alguns clichês, Coquetel Explosivo entrega um espetáculo de ação estilizado e envolvente, ideal para quem busca entretenimento direto e visualmente marcante.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br