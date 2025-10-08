Como Você Sabe: Comédia romântica explora dilemas amorosos e profissionais no Prime Video
Disponível no Prime Video, Como Você Sabe (2010) é uma comédia romântica dirigida por James L. Brooks, que reúne um elenco de peso, incluindo Reese Witherspoon, Paul Rudd, Owen Wilson e Jack Nicholson. A trama acompanha Lisa Jorgenson (Witherspoon), uma jogadora de softball que, aos 31 anos, é cortada da equipe nacional, levando-a a questionar sua identidade e futuro. Em meio a essa crise, ela se vê envolvida em um triângulo amoroso com Matty (Wilson), um jogador de beisebol mulherengo, e George (Rudd), um empresário acusado injustamente de fraude financeira.
O filme aborda temas como insegurança profissional, dilemas amorosos e a busca por autenticidade em meio a pressões externas. A direção de Brooks, conhecida por obras como Melhor é Impossível, imprime uma narrativa que mistura humor e drama, explorando as complexidades das relações humanas. A presença de Nicholson, em seu último papel cinematográfico, adiciona profundidade à história, interpretando Charles, o pai de George.
Com uma duração de 121 minutos, Como Você Sabe oferece uma reflexão sobre as escolhas que moldam nossas vidas e os desafios de encontrar equilíbrio entre carreira e relacionamentos pessoais.
