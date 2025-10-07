Luto, mistério e ritual em novo filme de terror no Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O filme Faça Ela Voltar (2025), disponível no Prime Video, é uma produção australiana que explora as complexas emoções do luto e da perda por meio de uma narrativa de terror psicológico. Dirigido pelos irmãos Danny e Michael Philippou, conhecidos pelo sucesso de Fale Comigo, o longa apresenta uma atmosfera sombria e inquietante, característica do estilo da A24.

A trama segue Andy (Billy Barratt) e Piper (Sora Wong), dois irmãos que, após a morte do pai, são acolhidos por Laura (Sally Hawkins), uma mulher excêntrica que trabalha como conselheira pedagógica. Na nova casa, eles descobrem que Laura mantém um ritual misterioso envolvendo uma criança muda chamada Oliver (Jonah Wren Phillips). A história se desenrola em torno da obsessão de Laura por ressuscitar sua filha falecida, utilizando métodos que desafiam os limites da razão e da moralidade.

O filme destaca-se pela construção atmosférica e pelo desenvolvimento psicológico dos personagens. A atuação de Sally Hawkins é notável, transmitindo a angústia e a obsessão de sua personagem de forma convincente. A direção dos Philippou mantém o suspense e o mistério, utilizando poucos cenários para criar uma sensação de claustrofobia e tensão constante.

Faça Ela Voltar é uma obra que combina elementos de drama e terror psicológico, oferecendo uma reflexão sobre o impacto do luto e os limites da sanidade humana. Disponível no Prime Video, é uma opção para os apreciadores de narrativas intensas e emocionalmente carregadas.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br