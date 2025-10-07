Luto, mistério e ritual em novo filme de terror no Prime Video
O filme Faça Ela Voltar (2025), disponível no Prime Video, é uma produção australiana que explora as complexas emoções do luto e da perda por meio de uma narrativa de terror psicológico. Dirigido pelos irmãos Danny e Michael Philippou, conhecidos pelo sucesso de Fale Comigo, o longa apresenta uma atmosfera sombria e inquietante, característica do estilo da A24.
A trama segue Andy (Billy Barratt) e Piper (Sora Wong), dois irmãos que, após a morte do pai, são acolhidos por Laura (Sally Hawkins), uma mulher excêntrica que trabalha como conselheira pedagógica. Na nova casa, eles descobrem que Laura mantém um ritual misterioso envolvendo uma criança muda chamada Oliver (Jonah Wren Phillips). A história se desenrola em torno da obsessão de Laura por ressuscitar sua filha falecida, utilizando métodos que desafiam os limites da razão e da moralidade.
O filme destaca-se pela construção atmosférica e pelo desenvolvimento psicológico dos personagens. A atuação de Sally Hawkins é notável, transmitindo a angústia e a obsessão de sua personagem de forma convincente. A direção dos Philippou mantém o suspense e o mistério, utilizando poucos cenários para criar uma sensação de claustrofobia e tensão constante.
Faça Ela Voltar é uma obra que combina elementos de drama e terror psicológico, oferecendo uma reflexão sobre o impacto do luto e os limites da sanidade humana. Disponível no Prime Video, é uma opção para os apreciadores de narrativas intensas e emocionalmente carregadas.
