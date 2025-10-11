fechar
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/10/2025 às 13:12
Neste domingo (12), às 12h30, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme Power Rangers.

Ficha Técnica:

Power Rangers
Título Original: Saban’s Power Rangers
País de Origem: Canadense
Ano de Produção: 2017
Diretor: Dean Israelite
Elenco: Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Bill Hader, Becky G, RJ Cyler, Dacre Montgomery, Naomi Scott, Ludi Lin
Classe: Ação

Sinopse:

Cinco adolescentes são transformados nos superpoderosos Power Rangers. Orientados pelo mestre Zordon, eles precisarão deter a cruel Rita Repulsa.

