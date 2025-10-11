fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/10/2025 às 7:06
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste sábado (11), às 14 horas, na Sessão de Sábado, a TV Globo exibe o filme Turma Da Mônica – Laços.

Ficha Técnica:

Turma Da Mônica – Laços
Título Original: Turma Da Mônica – Laços
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2017
Diretor: Daniel Rezende
Elenco: Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo e mais, Gabriel Moreira
Classe: Infantil, Família

Sinopse:

O Floquinho desaparece, e, para encontrar seu cachorro de estimação, Cebolinha
conta com os amigos Cascão, Mônica e Magali. E, claro, um plano infalível!

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Filmes

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Filmes

Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Compartilhe

Tags