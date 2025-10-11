Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.
Ficha Técnica:
Segunda-feira, 13/10/2025
Sessão da Tarde
Uma Nova Chance
Título Original: Second Act
País de Origem: Norte-americana
Ano de Produção: 2018
Diretor: Peter Segal
Elenco: Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Jennifer Lopez
Classe: Comédia, Romance
Sinopse
Maya é uma caixa de supermercado insatisfeita com sua vida profissional. Porém, tudo muda com uma pequena alteração em seu currículo e suas redes sociais.
Ficha Técnica:
Terça-feira, 14/10/2025
Sessão da Tarde
O Ódio Que Você Semeia
Título Original: The Hate U Give
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2018
Diretor: George Tillman Jr.
Elenco: Amandla Stenberg, Russell Hornsby, Regina Hall, Common, Anthony Mackie, Sabrina Carpenter, KJ Apa
Classe: Drama
Sinopse
Starr é uma adolescente negra e única testemunha do assassinato do amigo de infância, morto por policiais brancos. Diante do caso, ela precisa se posicionar.
Ficha Técnica:
Quarta-feira, 15/10/2025
Sessão da Tarde
Professor Peso Pesado
Título Original: Here Comes The Boom
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2012
Diretor: Frank Coraci
Elenco: Charice, Salma Hayek, Kevin James, Joe Rogan, Gary Valentine, Henry Winkler
Classe: Comédia
Sinopse
Scott ensina Biologia e tenta impedir que sua escola deixe de oferecer uma disciplina eletiva. Ele se torna um lutador de artes marciais para juntar dinheiro.
Ficha Técnica:
Quinta-feira, 16/10/2025
Sessão da Tarde
A Menina que Acredita em Milagres
Título Original: The Girl Who Believes In Miracles País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2021
Diretor: Richard Correll
Elenco: Austyn Johnson; Burgess Jenkins; Kevin Sorbo; Luke Harmon; Mira Sorvino; Stephanie Cood
Classe: Drama
Sinopse
Acometida por um tumor cerebral, a menina Sara descobre o dom de curar seres vivos com o poder da oração. A fama começa a afetar a vida da menina negativamente.
Ficha Técnica:
Sexta-feira, 17/10/2025
Sessão da Tarde
A Caminho de Casa
Título Original: A Dog’s Way Home
País de Origem: Chinesa
Ano de Produção: 2019
Diretor: Charles Martin Smith
Elenco: Edward Olmos, Bryce Dallas Howard, Alexandra Shipp
Classe: Aventura, Drama
Sinopse
A cadelinha inseparável de Lucas é encontrada perdida e levada para um abrigo. Mas sua lealdade ao dono a faz iniciar uma longa jornada de volta para casa.
