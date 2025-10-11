Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.

Ficha Técnica:

Segunda-feira, 13/10/2025

Sessão da Tarde

Uma Nova Chance

Título Original: Second Act

País de Origem: Norte-americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: Peter Segal

Elenco: Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Jennifer Lopez

Classe: Comédia, Romance

Sinopse

Maya é uma caixa de supermercado insatisfeita com sua vida profissional. Porém, tudo muda com uma pequena alteração em seu currículo e suas redes sociais.

Ficha Técnica:

Terça-feira, 14/10/2025

Sessão da Tarde

O Ódio Que Você Semeia

Título Original: The Hate U Give

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: George Tillman Jr.

Elenco: Amandla Stenberg, Russell Hornsby, Regina Hall, Common, Anthony Mackie, Sabrina Carpenter, KJ Apa

Classe: Drama

Sinopse

Starr é uma adolescente negra e única testemunha do assassinato do amigo de infância, morto por policiais brancos. Diante do caso, ela precisa se posicionar.

Ficha Técnica:

Quarta-feira, 15/10/2025

Sessão da Tarde

Professor Peso Pesado

Título Original: Here Comes The Boom

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2012

Diretor: Frank Coraci

Elenco: Charice, Salma Hayek, Kevin James, Joe Rogan, Gary Valentine, Henry Winkler

Classe: Comédia

Sinopse

Scott ensina Biologia e tenta impedir que sua escola deixe de oferecer uma disciplina eletiva. Ele se torna um lutador de artes marciais para juntar dinheiro.

Ficha Técnica:

Quinta-feira, 16/10/2025

Sessão da Tarde

A Menina que Acredita em Milagres

Título Original: The Girl Who Believes In Miracles País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2021

Diretor: Richard Correll

Elenco: Austyn Johnson; Burgess Jenkins; Kevin Sorbo; Luke Harmon; Mira Sorvino; Stephanie Cood

Classe: Drama

Sinopse

Acometida por um tumor cerebral, a menina Sara descobre o dom de curar seres vivos com o poder da oração. A fama começa a afetar a vida da menina negativamente.

Ficha Técnica:

Sexta-feira, 17/10/2025

Sessão da Tarde

A Caminho de Casa

Título Original: A Dog’s Way Home

País de Origem: Chinesa

Ano de Produção: 2019

Diretor: Charles Martin Smith

Elenco: Edward Olmos, Bryce Dallas Howard, Alexandra Shipp

Classe: Aventura, Drama

Sinopse

A cadelinha inseparável de Lucas é encontrada perdida e levada para um abrigo. Mas sua lealdade ao dono a faz iniciar uma longa jornada de volta para casa.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br