fechar
Observatório da Tv | Notícia

Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/10/2025 às 8:25
Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (12), às 14 horas, no Cine Maior, a Record TV exibe o filme Aprendiz de Espiã.

Ficha Técnica:

Aprendiz de Espiã

Título Original: My Spy

Elenco: Dave Bautista, Chloe Coleman, Parisa Fitz-Henley, Kristen Schaal, Greg Bryk e Ken Jeong.

Gênero: Comédia

Distribuidora: Telefilms  

Sinopse:

O filme conta a história de JJ, um insensível agente da CIA (Dave Bautista), que foi rebaixado de categoría e é enviado para espiar uma familia. Daí que é descoberto e fica à mercê de uma menina inteligente de 9 anos chamada Sophie (Chloe Coleman). Para não revelar a identidade de JJ, a garotinha o convence a ensiná-la a ser uma espiã. Apesar de não concordar, JJ descobre que não pode competir com o charme e a astúcia de Sophie.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Cine Aventura

Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Filmes

Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Compartilhe

Tags