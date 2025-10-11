Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Neste domingo (12), às 14 horas, no Cine Maior, a Record TV exibe o filme Aprendiz de Espiã.
Ficha Técnica:
Aprendiz de Espiã
Título Original: My Spy
Elenco: Dave Bautista, Chloe Coleman, Parisa Fitz-Henley, Kristen Schaal, Greg Bryk e Ken Jeong.
Gênero: Comédia
Distribuidora: Telefilms
Sinopse:
O filme conta a história de JJ, um insensível agente da CIA (Dave Bautista), que foi rebaixado de categoría e é enviado para espiar uma familia. Daí que é descoberto e fica à mercê de uma menina inteligente de 9 anos chamada Sophie (Chloe Coleman). Para não revelar a identidade de JJ, a garotinha o convence a ensiná-la a ser uma espiã. Apesar de não concordar, JJ descobre que não pode competir com o charme e a astúcia de Sophie.
