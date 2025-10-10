Atriz de O Verão Que Mudou Minha Vida vai estrelar nova série no Prime Video
A Amazon MGM Studios está desenvolvendo Genuine Fraud, adaptação do best-seller homônimo da autora E. Lockhart, segundo informações exclusivas do Deadline. A produção marcará a primeira grande protagonista de Rain Spencer, conhecida por interpretar Taylor na série O Verão Que Mudou Minha Vida, do Prime Video.
O roteiro e a criação da série ficam a cargo de Sinead Daly, uma das roteiristas de O Verão da Minha Vida. Em Genuine Fraud, Rain viverá uma jovem de personalidade camaleônica que se aproxima de uma rica herdeira, tornando-se sua melhor amiga, até que, após o misterioso desaparecimento dessa amiga, ela decide assumir a identidade e a vida da moça. A trama mistura suspense psicológico, drama e intriga, prometendo explorar temas como ambição, inveja e a busca por pertencimento.
Com o novo projeto, Spencer se torna o primeiro nome do elenco de O Verão Que Mudou Minha Vida a protagonizar uma produção após o fim da série, cuja terceira temporada encerrou recentemente no Prime Video. O sucesso juvenil, criado por Jenny Han, acompanha um triângulo amoroso entre uma jovem e dois irmãos, além de tratar de amadurecimento, laços familiares e amizade feminina.
As três temporadas de O Verão Que Mudou Minha Vida estão disponíveis no Prime Video, e um filme derivado já está em desenvolvimento para encerrar definitivamente a história. Durante o evento de despedida da série, Jenny Han confirmou que o longa dará continuidade à jornada de Belly, personagem central interpretada por Lola Tung.
“Há mais um grande marco na jornada de Belly, e eu pensei que só um filme poderia dar a ele o devido reconhecimento. Sou muito grata ao Prime Video por apoiar minha visão e permitir que eu compartilhe esse capítulo final com os fãs”, disse Han na ocasião.
Enquanto o longa de O Verão Que Mudou Minha Vida ainda não tem data de estreia, Genuine Fraud surge como o novo passo na carreira de Rain Spencer, consolidando sua transição do drama adolescente para o suspense adulto e sofisticado do universo Amazon MGM.
