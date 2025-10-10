fechar
Observatório da Tv | Notícia

Atriz de O Verão Que Mudou Minha Vida vai estrelar nova série no Prime Video

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 10/10/2025 às 7:03
Atriz de O Verão Que Mudou Minha Vida vai estrelar nova série no Prime Video
Atriz de O Verão Que Mudou Minha Vida vai estrelar nova série no Prime Video - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Amazon MGM Studios está desenvolvendo Genuine Fraud, adaptação do best-seller homônimo da autora E. Lockhart, segundo informações exclusivas do Deadline. A produção marcará a primeira grande protagonista de Rain Spencer, conhecida por interpretar Taylor na série O Verão Que Mudou Minha Vida, do Prime Video.

O roteiro e a criação da série ficam a cargo de Sinead Daly, uma das roteiristas de O Verão da Minha Vida. Em Genuine Fraud, Rain viverá uma jovem de personalidade camaleônica que se aproxima de uma rica herdeira, tornando-se sua melhor amiga, até que, após o misterioso desaparecimento dessa amiga, ela decide assumir a identidade e a vida da moça. A trama mistura suspense psicológico, drama e intriga, prometendo explorar temas como ambição, inveja e a busca por pertencimento.

Com o novo projeto, Spencer se torna o primeiro nome do elenco de O Verão Que Mudou Minha Vida a protagonizar uma produção após o fim da série, cuja terceira temporada encerrou recentemente no Prime Video. O sucesso juvenil, criado por Jenny Han, acompanha um triângulo amoroso entre uma jovem e dois irmãos, além de tratar de amadurecimento, laços familiares e amizade feminina.

As três temporadas de O Verão Que Mudou Minha Vida estão disponíveis no Prime Video, e um filme derivado já está em desenvolvimento para encerrar definitivamente a história. Durante o evento de despedida da série, Jenny Han confirmou que o longa dará continuidade à jornada de Belly, personagem central interpretada por Lola Tung.

“Há mais um grande marco na jornada de Belly, e eu pensei que só um filme poderia dar a ele o devido reconhecimento. Sou muito grata ao Prime Video por apoiar minha visão e permitir que eu compartilhe esse capítulo final com os fãs”, disse Han na ocasião.

Enquanto o longa de O Verão Que Mudou Minha Vida ainda não tem data de estreia, Genuine Fraud surge como o novo passo na carreira de Rain Spencer, consolidando sua transição do drama adolescente para o suspense adulto e sofisticado do universo Amazon MGM.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Caso dos Canibais de Garanhus é tema do novo episódio de 'Perícia Lab'
Caso criminal

Caso dos Canibais de Garanhus é tema do novo episódio de 'Perícia Lab'
Produções que brincam com metalinguagem e quebram a quarta parede
entretenimento

Produções que brincam com metalinguagem e quebram a quarta parede

Compartilhe

Tags