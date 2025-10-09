Paramount vira a cara para TV paga e anuncia mudança radical

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fim de uma era. A Paramount resolveu acabar com a transmissão dos seus canais lineares no Brasil na TV paga. O fim do ciclo será dia 31 de dezembro, justamente para a empresa entrar em 2026 em uma nova hora. A informação é do site Natelinha.

Os canais que deixarão de ser transmitidos na TV paga serão a MTV Live, MTV, Nick Jr, Nicklelodeon, Paramount e Comedy Central. Com essa decisão radical, a empresa vai direcionar seus olhos exclusivamente para sua plataforma de streaming, Paramount+, além da Pluto TV, que tem anúncios com seu serviço gratuito.

Inúmeros fatores levaram a Paramount a tomar esta decisão. Além dos altos custos regulatórios que o setor demanda no Brasil, tem a queda drástica de assinantes da TV por assinatura, refletindo na queda em suas receitas de publicidade. Um movimento semelhante também foi feito pela Disney, em março, que só deixou o canal esportivo ESPN funcionando no canal fechado.

Desde que a Skydance Media adquiriu a Paramount, em agosto, passa por um movimento de reestruturação para ganhar um novo fôlego no mercado audiovisual. Porém, a empresa assegurou que os direitos de transmissão esportiva continuam vigentes.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br