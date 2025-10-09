Dexter: Ressurreição é renovada para 2ª temporada no Paramount+

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Depois de um período de incertezas com o cancelamento de Dexter: Pecado Original, os fãs de Michael C. Hall finalmente têm motivos para comemorar. O Paramount+ confirmou a renovação de Dexter: Ressurreição para a segunda temporada, reacendendo o entusiasmo em torno do icônico serial killer. A novidade foi revelada pelo próprio Hall em um vídeo publicado no YouTube, no qual agradeceu o apoio do público e adiantou: “Há mais por vir. A sala dos roteiristas está se reunindo agora, e os detalhes serão divulgados em breve… a história continua.”

O novo capítulo da franquia promete expandir ainda mais o universo de Dexter, que voltou com força em Ressurreição. O elenco traz nomes marcantes da série original, como James Remar (Harry Morgan), David Zayas (Angel Batista) e Jack Alcott (Harrison), além de novas adições de peso, incluindo Peter Dinklage, Uma Thurman e Neil Patrick Harris.

A primeira temporada surpreendeu o público ao trazer de volta personagens queridos e temidos em aparições inesperadas. Um dos momentos mais comentados foi o retorno de Erik King como o sargento James Doakes, rival histórico de Dexter, que ressurge em uma visão para provocá-lo e, paradoxalmente, incentivá-lo a lutar pela sobrevivência. Outro reencontro marcante foi com Miguel Prado (interpretado por Jimmy Smits), que volta como uma assombração para confrontar Dexter em seu estado entre a vida e a morte.

O sucesso da nova fase reforça a força da franquia. Em 2024, o prelúdio Dexter: Pecado Original foi um dos maiores acertos do Paramount+, conquistando um aumento de audiência de 30% entre o episódio de estreia e o final da temporada.

Enquanto a equipe criativa trabalha nos próximos episódios de Ressurreição, os fãs podem revisitar o passado sangrento do anti-herói: o Paramount+ mantém em seu catálogo Pecado Original, a série original Dexter e o spin-off New Blood. Já na Netflix, todas as temporadas do clássico policial seguem disponíveis para quem quiser mergulhar ou se perder novamente na mente de um dos personagens mais complexos da televisão.