Dexter: Ressurreição é renovada para 2ª temporada no Paramount+
Clique aqui e escute a matéria
Depois de um período de incertezas com o cancelamento de Dexter: Pecado Original, os fãs de Michael C. Hall finalmente têm motivos para comemorar. O Paramount+ confirmou a renovação de Dexter: Ressurreição para a segunda temporada, reacendendo o entusiasmo em torno do icônico serial killer. A novidade foi revelada pelo próprio Hall em um vídeo publicado no YouTube, no qual agradeceu o apoio do público e adiantou: “Há mais por vir. A sala dos roteiristas está se reunindo agora, e os detalhes serão divulgados em breve… a história continua.”
O novo capítulo da franquia promete expandir ainda mais o universo de Dexter, que voltou com força em Ressurreição. O elenco traz nomes marcantes da série original, como James Remar (Harry Morgan), David Zayas (Angel Batista) e Jack Alcott (Harrison), além de novas adições de peso, incluindo Peter Dinklage, Uma Thurman e Neil Patrick Harris.
A primeira temporada surpreendeu o público ao trazer de volta personagens queridos e temidos em aparições inesperadas. Um dos momentos mais comentados foi o retorno de Erik King como o sargento James Doakes, rival histórico de Dexter, que ressurge em uma visão para provocá-lo e, paradoxalmente, incentivá-lo a lutar pela sobrevivência. Outro reencontro marcante foi com Miguel Prado (interpretado por Jimmy Smits), que volta como uma assombração para confrontar Dexter em seu estado entre a vida e a morte.
O sucesso da nova fase reforça a força da franquia. Em 2024, o prelúdio Dexter: Pecado Original foi um dos maiores acertos do Paramount+, conquistando um aumento de audiência de 30% entre o episódio de estreia e o final da temporada.
Enquanto a equipe criativa trabalha nos próximos episódios de Ressurreição, os fãs podem revisitar o passado sangrento do anti-herói: o Paramount+ mantém em seu catálogo Pecado Original, a série original Dexter e o spin-off New Blood. Já na Netflix, todas as temporadas do clássico policial seguem disponíveis para quem quiser mergulhar ou se perder novamente na mente de um dos personagens mais complexos da televisão.