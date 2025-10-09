fechar
Observatório da Tv | Notícia

Netflix anuncia evento global de despedida de Stranger Things com São Paulo entre as cidades selecionadas

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/10/2025 às 20:35
Netflix anuncia evento global de despedida de Stranger Things com São Paulo entre as cidades selecionadas
Netflix anuncia evento global de despedida de Stranger Things com São Paulo entre as cidades selecionadas - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix revelou nesta quinta-feira (9) que realizará um evento global para marcar a despedida de Stranger Things, uma das produções mais populares do streaming. Entre as cidades escolhidas está São Paulo, que receberá ações especiais para os fãs. Embora a plataforma ainda mantenha mistério sobre o formato das celebrações, já está confirmado que haverá passeios de bicicleta inspirados no grupo de amigos de Hawkins, recriando o clima nostálgico dos anos 1980.

Além da capital paulista, o evento acontecerá em Lucca, Los Angeles, Londres, Berlim, Paris, Istambul, Tóquio, Toronto e Nova York, reunindo fãs do mundo todo em homenagem à série. A Netflix promete divulgar em breve mais detalhes sobre as atividades que antecederão a estreia da quinta e última temporada, uma das mais aguardadas do catálogo.

Lançada em 2016, Stranger Things conquistou o público ao misturar ficção científica, terror e aventura, trazendo referências diretas a filmes como Os Goonies e Caça-Fantasmas. A história acompanha um grupo de adolescentes que enfrenta forças sobrenaturais e conspirações governamentais na cidade fictícia de Hawkins, nos Estados Unidos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O elenco principal é formado por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink, além de Winona Ryder, David Harbour, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Maya Hawke e Joe Keery. Nomes como Joseph Quinn, Dacre Montgomery, Jamie Campbell Bower e Matthew Modine também marcaram presença em temporadas anteriores.

A última temporada contará com a participação especial de Linda Hamilton, a eterna Sarah Connor de O Exterminador do Futuro, e será dividida em três volumes. O Volume 1, com quatro episódios, estreia em 26 de novembro; o Volume 2, com três episódios, chega no Natal (25 de dezembro); e o Volume 3, com o episódio final, será lançado em 31 de dezembro, sempre às 22h (horário de Brasília).

Criada pelos irmãos Duffer, a série se tornou um fenômeno cultural e deu origem a uma franquia em expansão, que inclui a peça The First Shadow e projetos derivados, tanto animados quanto live-action, já em desenvolvimento pela Netflix.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Barry retrata juventude de Barack Obama em Nova York com foco em identidade e desafios sociais
Netflix

Barry retrata juventude de Barack Obama em Nova York com foco em identidade e desafios sociais
Não Se Mexa: Suspense intenso da Netflix desafia corpo e mente em fuga contra o tempo
Netflix

Não Se Mexa: Suspense intenso da Netflix desafia corpo e mente em fuga contra o tempo

Compartilhe

Tags