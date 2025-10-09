Netflix anuncia evento global de despedida de Stranger Things com São Paulo entre as cidades selecionadas

Lançada em 2016, Stranger Things conquistou o público ao misturar ficção científica, terror e aventura, trazendo referências diretas a filmes como Os Goonies e Caça-Fantasmas. A história acompanha um grupo de adolescentes que enfrenta forças sobrenaturais e conspirações governamentais na cidade fictícia de Hawkins, nos Estados Unidos.

O elenco principal é formado por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink, além de Winona Ryder, David Harbour, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Maya Hawke e Joe Keery. Nomes como Joseph Quinn, Dacre Montgomery, Jamie Campbell Bower e Matthew Modine também marcaram presença em temporadas anteriores.

A última temporada contará com a participação especial de Linda Hamilton, a eterna Sarah Connor de O Exterminador do Futuro, e será dividida em três volumes. O Volume 1, com quatro episódios, estreia em 26 de novembro; o Volume 2, com três episódios, chega no Natal (25 de dezembro); e o Volume 3, com o episódio final, será lançado em 31 de dezembro, sempre às 22h (horário de Brasília).

Criada pelos irmãos Duffer, a série se tornou um fenômeno cultural e deu origem a uma franquia em expansão, que inclui a peça The First Shadow e projetos derivados, tanto animados quanto live-action, já em desenvolvimento pela Netflix.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br