Não Se Mexa: Suspense intenso da Netflix desafia corpo e mente em fuga contra o tempo

O filme Não Se Mexa (Don’t Move, 2024), disponível na Netflix, acompanha Iris (Kelsey Asbille), uma mulher que tenta se recuperar do luto pela morte do filho. Em busca de tranquilidade, ela decide caminhar por uma trilha isolada, mas o passeio toma um rumo inesperado quando conhece Richard (Finn Wittrock), um homem aparentemente prestativo que logo revela intenções perigosas.

Durante o encontro, Richard injeta em Iris uma substância paralisante que se espalha rapidamente pelo corpo. A protagonista tem cerca de 20 minutos para encontrar uma forma de sobreviver antes de perder completamente os movimentos. A história se desenrola em um ambiente de isolamento, onde a natureza e o tempo tornam-se obstáculos tão ameaçadores quanto o próprio agressor.

Enquanto luta para escapar, Iris precisa usar todos os recursos possíveis para resistir, alternando entre desespero e força de vontade. A narrativa explora os limites físicos e mentais da personagem diante da urgência da situação.

Dirigido por Adam Schindler e Brian Netto, com roteiro de T.J. Cimfel e David White, o longa conta ainda com Moray Treadwell e Daniel Francis no elenco. A produção une tensão, sobrevivência e emoção em ritmo crescente.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br