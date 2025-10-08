Romance e cultura Peruanas se encontram: Até a Próxima Vez na Netflix
Clique aqui e escute a matéria
Até a Próxima Vez (2022) é uma comédia romântica hispano-peruana escrita e dirigida por Bruno Ascenzo, disponível na Netflix. A trama acompanha Salvador Campodónico, um arquiteto espanhol dedicado ao trabalho que viaja a Cusco para planejar a expansão de uma rede de hotéis da família. Durante a estadia, ele conhece Ariana, uma artista livre e apaixonada pela cultura peruana, que o faz repensar suas prioridades e a maneira como enxerga o mundo.
O enredo se desenvolve a partir do contraste entre os valores dos protagonistas: Salvador representa a visão racional e empresarial, enquanto Ariana simboliza a arte, a liberdade e o respeito pelas tradições locais. O cenário peruano tem papel fundamental na narrativa, com destaque para as paisagens de Cusco, Machu Picchu e outros pontos turísticos que reforçam o contexto cultural e espiritual da história.
Com 96 minutos de duração e classificação indicativa de 12 anos, o filme é estrelado por Maxi Iglesias e Stephanie Cayo, e combina temas de amor, autodescoberta e valorização das origens.
Disponível na Netflix, Até a Próxima Vez retrata o encontro entre mundos diferentes unidos pelo afeto e pela redescoberta pessoal.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br