Romance e cultura Peruanas se encontram: Até a Próxima Vez na Netflix

Até a Próxima Vez (2022) é uma comédia romântica hispano-peruana escrita e dirigida por Bruno Ascenzo, disponível na Netflix. A trama acompanha Salvador Campodónico, um arquiteto espanhol dedicado ao trabalho que viaja a Cusco para planejar a expansão de uma rede de hotéis da família. Durante a estadia, ele conhece Ariana, uma artista livre e apaixonada pela cultura peruana, que o faz repensar suas prioridades e a maneira como enxerga o mundo.

O enredo se desenvolve a partir do contraste entre os valores dos protagonistas: Salvador representa a visão racional e empresarial, enquanto Ariana simboliza a arte, a liberdade e o respeito pelas tradições locais. O cenário peruano tem papel fundamental na narrativa, com destaque para as paisagens de Cusco, Machu Picchu e outros pontos turísticos que reforçam o contexto cultural e espiritual da história.

Com 96 minutos de duração e classificação indicativa de 12 anos, o filme é estrelado por Maxi Iglesias e Stephanie Cayo, e combina temas de amor, autodescoberta e valorização das origens.

Disponível na Netflix, Até a Próxima Vez retrata o encontro entre mundos diferentes unidos pelo afeto e pela redescoberta pessoal.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br