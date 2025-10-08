Enredo de Assalto ao Shopping valoriza tensão no catálogo Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Assalto ao Shopping (2017) é um filme de ação disponível na Netflix que acompanha Jake, um ex-militar que começa a trabalhar como segurança noturno em um shopping abandonado. Durante seu primeiro turno, ele se vê envolvido em uma perseguição mortal ao tentar proteger uma jovem que é caçada por um grupo de mercenários. O motivo da caçada é impedir que ela testemunhe em um julgamento decisivo.

O elenco conta com Antonio Banderas, Ben Kingsley e Liam McIntyre, e o longa tem classificação indicativa para maiores de 16 anos devido à presença de cenas de violência e confronto armado. Com duração aproximada de 1h27, a narrativa aposta em ritmo acelerado e foco nos conflitos entre os personagens, que se intensificam à medida que a noite avança.

A produção utiliza poucos cenários e prioriza o embate direto entre os protagonistas e os antagonistas, destacando temas como dever, coragem e sobrevivência.

Disponível no catálogo da Netflix, Assalto ao Shopping apresenta uma trama centrada na tensão crescente entre segurança e criminosos dentro de um ambiente isolado e hostil.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br