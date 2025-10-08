Enredo de Assalto ao Shopping valoriza tensão no catálogo Netflix
Assalto ao Shopping (2017) é um filme de ação disponível na Netflix que acompanha Jake, um ex-militar que começa a trabalhar como segurança noturno em um shopping abandonado. Durante seu primeiro turno, ele se vê envolvido em uma perseguição mortal ao tentar proteger uma jovem que é caçada por um grupo de mercenários. O motivo da caçada é impedir que ela testemunhe em um julgamento decisivo.
O elenco conta com Antonio Banderas, Ben Kingsley e Liam McIntyre, e o longa tem classificação indicativa para maiores de 16 anos devido à presença de cenas de violência e confronto armado. Com duração aproximada de 1h27, a narrativa aposta em ritmo acelerado e foco nos conflitos entre os personagens, que se intensificam à medida que a noite avança.
A produção utiliza poucos cenários e prioriza o embate direto entre os protagonistas e os antagonistas, destacando temas como dever, coragem e sobrevivência.
Disponível no catálogo da Netflix, Assalto ao Shopping apresenta uma trama centrada na tensão crescente entre segurança e criminosos dentro de um ambiente isolado e hostil.
