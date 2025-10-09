fechar
Observatório da Tv | Notícia

Barry retrata juventude de Barack Obama em Nova York com foco em identidade e desafios sociais

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/10/2025 às 16:40
Barry retrata juventude de Barack Obama em Nova York com foco em identidade e desafios sociais
Barry retrata juventude de Barack Obama em Nova York com foco em identidade e desafios sociais - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O filme Barry, disponível na Netflix, é uma cinebiografia lançada em 2016 que mostra os anos de formação do jovem Barack Obama durante o período em que estudava na Universidade de Columbia, em Nova York, na década de 1980. A narrativa acompanha sua busca por identidade, explorando questões de raça, pertencimento e convivência em um ambiente multicultural.

Interpretado por Devon Terrell, o protagonista enfrenta conflitos internos e externos ao tentar equilibrar suas origens diversas e as expectativas sociais ao seu redor. A trama também destaca suas relações afetivas, amizades e o início de sua conscientização política diante das desigualdades raciais e econômicas que presencia.

Com ambientação fiel aos anos 1980, Barry recria a atmosfera da época por meio de cenários urbanos e referências culturais que reforçam o contexto histórico da história. O filme propõe um olhar mais humano sobre a juventude de Obama, mostrando como suas experiências pessoais contribuíram para moldar sua visão de mundo.

O elenco conta ainda com Anya Taylor-Joy, Jason Mitchell e Ashley Judd, e a produção foi exibida em festivais internacionais antes de ser lançada globalmente pela Netflix.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Romance e cultura Peruanas se encontram: Até a Próxima Vez na Netflix
Netflix

Romance e cultura Peruanas se encontram: Até a Próxima Vez na Netflix
Drama de sobrevivência nos Andes: A Sociedade da Neve revive tragédia real
Netflix

Drama de sobrevivência nos Andes: A Sociedade da Neve revive tragédia real

Compartilhe

Tags