Barry retrata juventude de Barack Obama em Nova York com foco em identidade e desafios sociais
O filme Barry, disponível na Netflix, é uma cinebiografia lançada em 2016 que mostra os anos de formação do jovem Barack Obama durante o período em que estudava na Universidade de Columbia, em Nova York, na década de 1980. A narrativa acompanha sua busca por identidade, explorando questões de raça, pertencimento e convivência em um ambiente multicultural.
Interpretado por Devon Terrell, o protagonista enfrenta conflitos internos e externos ao tentar equilibrar suas origens diversas e as expectativas sociais ao seu redor. A trama também destaca suas relações afetivas, amizades e o início de sua conscientização política diante das desigualdades raciais e econômicas que presencia.
Com ambientação fiel aos anos 1980, Barry recria a atmosfera da época por meio de cenários urbanos e referências culturais que reforçam o contexto histórico da história. O filme propõe um olhar mais humano sobre a juventude de Obama, mostrando como suas experiências pessoais contribuíram para moldar sua visão de mundo.
O elenco conta ainda com Anya Taylor-Joy, Jason Mitchell e Ashley Judd, e a produção foi exibida em festivais internacionais antes de ser lançada globalmente pela Netflix.
