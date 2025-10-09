Globo define data da terceira temporada de Rensga Hits! com estrela de Vale Tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acabou o mistério. Dia 23 de outubro, a Globo vai colocar no ar a terceira temporada da série Rensga Hits!, que conta com Alice Wegmann, a Solange do remake de Vale Tudo.

Em julho, quando lançou a série para o Globoplay, Alice Wegmann não escondeu a felicidade de integrar mais uma vez o projeto, que caiu nas graças do público.

“Acho que é muito simbólico, muito significativo. Eu amo essa série, sou muito feliz aqui com essa galera, com esse elenco. A Raíssa é uma personagem muito solar, muito carismática, muito gostosa de fazer, e acho que eu a acesso fácil, ela tem um registro muito forte em mim”, disse na época.

Na terceira temporada, os telespectadores vão presenciar momentos diferentes das irmãs Raíssa (Alice Wegmann) e Gláucia (Lorena Comparato). Enquanto a primeira vive o auge da carreira, fazendo parte até do Festival de Barretos, a outra enfrenta um acúmulo de problemas na carreira, na família e também no amor.

