GE TV surpreende e alcança 13 milhões de pessoas em apenas um mês no ar

A Globo, até o momento, não está tendo prejuízo com o seu novo canal esportivo no YouTube, a GE TV. O resultado do primeiro mês animou a emissora carioca. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Em termos de números, o novo canal esportivo conseguiu alcançar em torno de 13 milhões de pessoas, segundo a Kantar Ibope. O canal conseguiu mais de 457 milhões de visualizações no somatório de todas as plataformas distribuídas.

O novo canal esportivo conseguiu conquistar os jovens, na faixa entre 4 e 34 anos, no streaming da Globoplay, representando em torno de 44%. Resultados melhores com o público entre 13 e 34 anos são obtidos no YouTube, com um aumento de 53%, e no Tik Tok, que marca os impressionantes 64%, de acordo com o Ibope.

A página do GE TV no Instagram, a rede do momento, se encontra com mais de 500 mil seguidores. No Tik Tok, o canal acumula mais de 690 mil seguidores, com 88 milhões de videoviews.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br