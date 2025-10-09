A Fazenda: saiba como foi a formação da 3ª roça da temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A formação da roça de A Fazenda incendiou – literalmente – o cercado, e deixou os peões com os nervos à flor da pele, com a configuração da terceira berlinda do jogo, formada por Dudu Camargo, Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná.

Logo no início da formação, Rayane não poupou palavras e indicou sua rival, Carol Lekker, direto para o primeiro banquinho da roça, após a briga intensa que as duas tiveram na sede.

Depois, foi a vez da casa votar e Yoná recebeu a maioria dos votos, ocupando o segundo banquinho. Pelo poder laranja, Guilherme Boury foi puxado por Yoná para a roça, após receber 9 votos da casa, por sua atitude com Carol Lekker.

Por fim, coube a Guilherme Boury dar início ao resta um, e Dudu Camargo acabou sobrando na dinâmica, ocupando o quarto banquinho da roça. O peão ainda precisou vetar um colega da Prova do Fazendeiro, e vetou Guilherme da competição.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br