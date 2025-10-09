A Fazenda: saiba como foi a formação da 3ª roça da temporada
A formação da roça de A Fazenda incendiou – literalmente – o cercado, e deixou os peões com os nervos à flor da pele, com a configuração da terceira berlinda do jogo, formada por Dudu Camargo, Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná.
Logo no início da formação, Rayane não poupou palavras e indicou sua rival, Carol Lekker, direto para o primeiro banquinho da roça, após a briga intensa que as duas tiveram na sede.
Depois, foi a vez da casa votar e Yoná recebeu a maioria dos votos, ocupando o segundo banquinho. Pelo poder laranja, Guilherme Boury foi puxado por Yoná para a roça, após receber 9 votos da casa, por sua atitude com Carol Lekker.
Por fim, coube a Guilherme Boury dar início ao resta um, e Dudu Camargo acabou sobrando na dinâmica, ocupando o quarto banquinho da roça. O peão ainda precisou vetar um colega da Prova do Fazendeiro, e vetou Guilherme da competição.
